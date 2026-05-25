Desde los $45 mil: Este es precio de las entradas para ver el espectáculo "Alegría" del Cirque du Soleil en su regreso a Chile
El Cirque du Soleil regresa a Santiago para celebrar 20 años desde su primera visita al país. Lo hace con "Alegría – Un Nuevo Día", una reinterpretación renovada de uno de sus espectáculos más queridos, que originalmente recorrió el mundo entre 1994 y 2013 y fue visto por más de 14 millones de personas en 255 ciudades.
De hecho, su banda sonora fue nominada al Grammy en 1995 y hasta hoy es el álbum más vendido en la historia de la compañía.
Esta nueva versión, que desde su reestreno en 2019 ya fue vista por más de 4 millones de espectadores en 10 países, llegará a la Gran Carpa instalada en el Espacio Riesco a partir del 6 de enero de 2027. El elenco reunirá a 54 artistas de 18 países distintos, respaldados por un equipo de 119 personas que hablan hasta 14 idiomas.Ir a la siguiente nota
Este es el precio de las entradas para la obra del Cirque du Soleil
Los valores ya están disponibles en Puntoticket y van desde los $45.000 hasta los $199.000 (sin incluir el cargo por servicio), dependiendo del sector elegido.
El detalle completo es el siguiente:
- Tapis Rouge Precio: $199.000 | Cargo por servicio: $29.850 | Total: $228.850
- Tapis Rouge Vista Parcial Precio: $189.000 | Cargo por servicio: $28.350 | Total: $217.350
- Premium Precio: $139.000 | Cargo por servicio: $20.850 | Total: $159.850
- Premium Vista Parcial Precio: $129.000 | Cargo por servicio: $19.350 | Total: $148.350
- Diamante Precio: $109.000 | Cargo por servicio: $16.350 | Total: $125.350
- Diamante Vista Parcial Precio: $99.000 | Cargo por servicio: $14.850 | Total: $113.850
- Platinum Precio: $85.000 | Cargo por servicio: $12.750 | Total: $97.750
- Platinum Vista Parcial Precio: $75.000 | Cargo por servicio: $11.250 | Total: $86.250
- Silver Precio: $55.000 | Cargo por servicio: $8.250 | Total: $63.250
- Silver Vista Parcial Precio: $45.000 | Cargo por servicio: $6.750 | Total: $51.750
- Silla de ruedas / Acompañante Precio: $45.000 | Cargo por servicio: $6.750 | Total: $51.750
¿Cómo y cuándo comprar?
Hay una preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile disponible desde este martes 26 de mayo a las 11:00 horas en Puntoticket, con un descuento del 20% pagando con tarjetas del banco.
La venta general abre inmediatamente después de agotada la preventa, o bien el miércoles 10 de junio desde las 11:00 horas.
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