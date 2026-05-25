Desde los $45 mil: Este es precio de las entradas para ver el espectáculo "Alegría" del Cirque du Soleil en su regreso a Chile

25 may. 2026 - 10:27 hrs.

El Cirque du Soleil regresa a Santiago para celebrar 20 años desde su primera visita al país. Lo hace con "Alegría – Un Nuevo Día", una reinterpretación renovada de uno de sus espectáculos más queridos, que originalmente recorrió el mundo entre 1994 y 2013 y fue visto por más de 14 millones de personas en 255 ciudades.

De hecho, su banda sonora fue nominada al Grammy en 1995 y hasta hoy es el álbum más vendido en la historia de la compañía.

Esta nueva versión, que desde su reestreno en 2019 ya fue vista por más de 4 millones de espectadores en 10 países, llegará a la Gran Carpa instalada en el Espacio Riesco a partir del 6 de enero de 2027. El elenco reunirá a 54 artistas de 18 países distintos, respaldados por un equipo de 119 personas que hablan hasta 14 idiomas.

Este es el precio de las entradas para la obra del Cirque du Soleil

Los valores ya están disponibles en Puntoticket y van desde los $45.000 hasta los $199.000 (sin incluir el cargo por servicio), dependiendo del sector elegido.

El detalle completo es el siguiente:

Tapis Rouge Precio: $199.000 | Cargo por servicio: $29.850 | Total: $228.850

Tapis Rouge Vista Parcial Precio: $189.000 | Cargo por servicio: $28.350 | Total: $217.350

Premium Precio: $139.000 | Cargo por servicio: $20.850 | Total: $159.850

Premium Vista Parcial Precio: $129.000 | Cargo por servicio: $19.350 | Total: $148.350

Diamante Precio: $109.000 | Cargo por servicio: $16.350 | Total: $125.350

Diamante Vista Parcial Precio: $99.000 | Cargo por servicio: $14.850 | Total: $113.850

Platinum Precio: $85.000 | Cargo por servicio: $12.750 | Total: $97.750

Platinum Vista Parcial Precio: $75.000 | Cargo por servicio: $11.250 | Total: $86.250

Silver Precio: $55.000 | Cargo por servicio: $8.250 | Total: $63.250

Silver Vista Parcial Precio: $45.000 | Cargo por servicio: $6.750 | Total: $51.750

Silla de ruedas / Acompañante Precio: $45.000 | Cargo por servicio: $6.750 | Total: $51.750

¿Cómo y cuándo comprar?

Hay una preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile disponible desde este martes 26 de mayo a las 11:00 horas en Puntoticket, con un descuento del 20% pagando con tarjetas del banco.

La venta general abre inmediatamente después de agotada la preventa, o bien el miércoles 10 de junio desde las 11:00 horas.

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