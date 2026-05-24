Teresa Berrios fallece a los 103 años: Actriz destacó en el radioteatro y producciones como "Mea Culpa" y "El día menos pensado"

24 may. 2026 - 18:52 hrs.

Este domingo, el mundo de las artes se vio estremecido al confirmarse el fallecimiento a los 103 años de la actriz Teresa Berrios, cuyos funerales se realizaron durante la tarde de esta misma jornada en el Cementerio General.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra querida compañera, la actriz Teresa Berrios Tapia. Con más de cien años de vida, Teresa fue una de las artistas más longevas de nuestra organización", informó Chile Actores en su cuenta de Instagram.

"Nuestro abrazo cariñoso a su familia, compañeros, amigos y todas las personas que sienten su partida", añadió la organización actoral.

La destacada trayectoria de Teresa Berrios

Chile Actores recordó que durante su carrera Berrios participó "en obras como 'Fuera de Control', 'Machos', 'Oro Verde', 'Mea Culpa', 'El día menos pensado', entre muchísimas otras".

Una de sus sobrinas, Pola Berrios, agradeció el homenaje, pero también destacó otra importante faceta de su carrera.

"Amaba lo que hacía y destacó en radioteatro", escribió sobre quien describió como "una mujer adelantada para su época. Muy libre, chora y fiel a sus convicciones".

El actor Patricio Achurra también reaccionó a la publicación, señalando que "trabajamos mucho tiempo en obras de Moya Grau en la época de Protab", en referencia a su trabajo con el creador de "La Madrastra" en la icónica productora que impulsó la ficción televisiva en los años 60 y 70.

Achurra también recordó que Teresa Berrios "destacó en radioteatros gracias a su hermosa voz".

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