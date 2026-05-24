"Tenía antecedentes violentos": Donald Trump entregó detalles de la persona abatida tras tiroteo en la Casa Blanca

24 may. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el hombre que abrió fuego contra agentes del Servicio Secreto en las afueras de la Casa Blanca antes de ser abatido tenía un "historial violento y una posible obsesión" con la sede gubernamental.

¿Qué dijo Donald Trump?

"Gracias a nuestros formidables agentes del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden por la rápida y profesional intervención esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, que tenía un historial violento y parecía obsesionado con la edificación más preciada de nuestro país", escribió Trump en su red social Truth Social.

"El hombre armado murió tras un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto cerca de las puertas de la Casa Blanca. Este suceso ocurre un mes después del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington, D.C.", manifestó Trump.

¿Qué se sabe del tiroteo en la Casa Blanca?

Según el Servicio Secreto de Estados Unidos, el incidente ocurrió a las 18:00 horas en la intersección de la calle 17 con la avenida Pensilvania, a tan solo una cuadra de la sede del Gobierno estadounidense.

Allí, "un individuo (...) sacó un arma de su mochila y comenzó a disparar", por lo cual los agentes del Servicio Secreto respondieron el fuego "alcanzando al sospechoso".

Tras esto, el Servicio Secreto informó que el individuo "fue transportado a un hospital del área, en donde fue pronunciado muerto". Además, se indicó que "durante el tiroteo un peatón también fue alcanzado por disparos" y que "ningún oficial resultó herido".

"El presidente estaba en la Casa Blanca durante el incidente; sin embargo, ni las personas protegidas ni las operaciones se vieron afectadas", se explicó.

Finalmente, en el comunicado se sostuvo que "este incidente sigue bajo investigación y la información adicional será compartida cuando esté disponible".

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