Se inaugurará en 2032: Tren bala más rápido del continente conectará dos ciudades a más de 350 km/h

04 jul. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Brasil anunció la reactivación de un ambicioso proyecto ferroviario de alta velocidad que promete transformar el transporte en Sudamérica.

La iniciativa contempla un tren capaz de alcanzar los 350 km/h, muy por encima de los 160 km/h que actualmente alcanza el servicio expreso entre Santiago y Chillán, considerado el más rápido de la región.

De concretarse, el proyecto también superará en velocidad máxima al Brightline West, el tren de alta velocidad que unirá Los Ángeles y Las Vegas y que está previsto para entrar en funcionamiento en 2029 con una velocidad de hasta 320 km/h.

¿En qué consiste el proyecto ferroviario de Brasil?

La iniciativa contempla la construcción de una línea de alta velocidad que conectará las ciudades de São Paulo, Campinas y Río de Janeiro, permitiendo recorrer ese trayecto en aproximadamente una hora y media.

El proyecto busca ofrecer una alternativa más rápida al transporte aéreo y por carretera, considerando que millones de brasileños se desplazan entre estas ciudades por motivos laborales, turísticos y comerciales.

¿Cuánto costará el proyecto?

La inversión estimada para desarrollar la nueva línea ferroviaria oscila entre US$10.000 millones y US$20.000 millones, reflejando la magnitud de una obra que busca modernizar el sistema de transporte brasileño.

Aunque el proyecto fue presentado hace varios años, las autoridades brasileñas anunciaron su reactivación con el objetivo de avanzar en una infraestructura que permita reducir los tiempos de viaje y fortalecer la conectividad entre algunos de los principales centros urbanos del país.