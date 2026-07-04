Nacha Michelson sorprende con radical cambio de look en medio de su candidatura a Miss Universo Chile

04 jul. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Ignacia Michelson sorprendió a sus seguidores al mostrar un radical cambio de imagen en redes sociales. La exchica reality dejó atrás las extensiones y volvió a lucir el cabello corto, instancia que aprovechó para sincerarse sobre una condición que la ha acompañado durante un tiempo: la alopecia.

Actualmente, Michelson es una de las candidatas a Miss Universo Chile, certamen en el que el cabello largo suele ser una característica común entre las participantes. Sin embargo, decidió priorizar la autenticidad y mostrarse tal como es.

"Tengo alopecia y mi pelo volvió a caerse"

A través de una publicación en Instagram, la influencer explicó que volvió a usar su cabello corto porque la alopecia provocó nuevamente la caída de su pelo, motivo por el que durante mucho tiempo recurrió a las extensiones.

"Hoy decidí sacarme las extensiones. Sé que en el Miss el cabello largo suele ser parte de la imagen, pero también quiero ser honesta con mi realidad. Tengo alopecia y mi pelo volvió a caerse, por eso durante tanto tiempo usé extensiones", escribió.

En el mismo mensaje, Michelson agradeció a Dominga López, también candidata al certamen de belleza, por inspirarla a dar este paso y sentirse segura mostrando su imagen natural.

"Quiero agradecer a Dominga porque verla sentirse segura con el pelo más corto también me dio el valor de mostrarme tal como soy. Y, por supuesto, agradecerme a mí por atreverme a hacerlo", expresó.

Finalmente, cerró su reflexión destacando que "el pelo puede cambiar, crecer o cortarse, pero la personalidad, la esencia y la seguridad en una misma son las que realmente hacen la diferencia. Yo siempre he sentido que el pelo corto refleja quién soy, y si algo tengo claro es que aquí lo que sobra es personalidad".