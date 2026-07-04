¿A qué hora llueve? Alejandro Sepúlveda anticipa el avance del sistema frontal en Santiago para este sábado

04 jul. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La expectativa por el regreso de las precipitaciones a la zona central del país siempre genera atención, y esta vez no es la excepción. En su bloque de Meganoticias Siempre Juntos, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, detalló cómo avanzará este sistema frontal, advirtiendo que su comportamiento será bastante "dispar" dependiendo de la región.

El panorama en la zona central

De acuerdo al pronóstico del experto, el fenómeno comenzará manifestándose con fuerza en el litoral sur antes de "subir" hacia el norte.

"La costa del Maule sería la primera que tocará agüita", adelantó el especialista, marcando el inicio de este pulso meteorológico.

Posteriormente, las nubes cargadas se desplazarán hacia la región de Valparaíso. Los habitantes de la costa central no tendrán que esperar demasiado para ver los efectos del sistema: "A medida que avance, hacia el mediodía o pasado el mediodía, debería caer agua en Valparaíso y Viña del Mar", detalló Sepúlveda.

¿Qué pasará en Santiago?

Para la Región Metropolitana, las proyecciones son más moderadas y el llamado es a no esperar un temporal de proporciones. El meteorólogo aclaró de entrada que la capital experimentará un fenómeno de corta duración y baja intensidad.

El tipo de precipitación: Serán fundamentalmente chubascos débiles.

El horario clave: El agua llegará a Santiago desde las 5 de la tarde .

. El término: Las probabilidades se mantendrán vigentes hasta las 4 o 5 de la mañana del día siguiente.

Sepúlveda fue enfático en modelar las expectativas de la ciudadanía para evitar confusiones: "Esa es la ventana de probabilidades. No es que vaya a estar lloviendo por 12 horas", aclaró.

A pesar de la debilidad con la que el frente golpeará a los valles de la zona central, el sistema sí dejará algunas postales invernales en la altura. "Algo de nieve habrá en Cordillera. Así de dispar es esto", apuntó el periodista de Mega.

"Para mañana a esta hora habrá sol otra vez", concluyó Sepúlveda, asegurando que el fin de semana o la jornada siguiente recuperará los cielos despejados rápidamente.

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