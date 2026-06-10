¿Hasta qué hora lloverá este miércoles en Santiago? Alejandro Sepúlveda anticipa cuándo terminan las precipitaciones

10 jun. 2026 - 07:59 hrs.

¿Qué pasó?

La lluvia regresó este miércoles a Santiago luego de más de un mes sin precipitaciones en la capital. Desde temprano se registraron chubascos débiles en distintos sectores de la Región Metropolitana, en una jornada marcada por cielos cubiertos y bajas temperaturas.

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que las precipitaciones se mantendrán buena parte del día, aunque con carácter débil y sin generar mayores inconvenientes.

¿Hasta qué hora lloverá en Santiago?

Según detalló Sepúlveda, la lluvia se extenderá hasta aproximadamente las 14:00 o 15:00 horas en gran parte de Santiago.

Sin embargo, explicó que en sectores cercanos a la precordillera las precipitaciones podrían prolongarse algo más. "Hay gente del sector de Pudahuel, Maipú, donde ya pasadito al mediodía, chao con la lluvia. Pero en Las Condes, Lo Barnechea, como la nubosidad se va replegando hacia la cordillera, es hasta las 4 de la tarde", indicó.

¿Cuándo será el momento de mayor intensidad?

De acuerdo con Sepúlveda, el tramo más activo de las precipitaciones se registrará durante la mañana. "Lo más constante entre las 10 de la mañana y el mediodía", explicó.

Tras ese período, las lluvias comenzarán a perder intensidad hasta desaparecer gradualmente durante la tarde.

Lluvia suave y sin mayores complicaciones

El especialista recalcó que no se trata de un evento intenso, sino de precipitaciones débiles que dejarían entre 5 y 10 milímetros de agua, dependiendo del sector. "Va a ser así tranquilito, calmado, pausadito", afirmó.

Además, destacó que se trata de una "lluvia positiva" para la Región Metropolitana y que también aportará a la agricultura de la zona central.

Viene el frío después de la lluvia

El periodista de Megatiempo adelantó que durante la tarde comenzará a despejarse el cielo en Santiago, lo que provocará un marcado descenso de las temperaturas para la mañana del jueves.

"Mañana amanece despejado", indicó, agregando que la mínima podría rondar los 2°C, aunque la sensación térmica podría ser incluso menor debido a la humedad y al suelo mojado.

Además, aseguró que por ahora no se esperan nuevas lluvias para Santiago durante los próximos días. "Para Santiago es lo de hoy y no hay nada más", concluyó.

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