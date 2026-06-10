Máximas de apenas 10°C: ¿Cuánto frío hará este miércoles en Santiago?

10 jun. 2026 - 02:30 hrs.

¿Qué pasó?

Se esperan bajas temperaturas en la Región Metropolitana para este miércoles 10 de junio, misma jornada en la que se han pronosticado lluvias en la capital desde la mañana.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el avance de las horas no ayudará a atenuar el frío, ya que las máximas no superarán los 10°C en algunos sectores.

Máximas de 10°C

En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 7°C y 11°C. En San José de Maipo se registrará una mínima de 7°C y máxima de 10°C.

Para Santiago Centro, la proyección es de 8°C durante la mañana y 11°C en la tarde. Condiciones similares se anticipan en el sector poniente, con extremas de 8°C y 12°C.

En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 7°C y 12°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 9°C de mínima y una máxima de 12°C.

La Dirección Meteorológica pronosticó bajas temperaturas en Melipilla, con extremas de 9°C y 12°C, mientras que en Curacaví los termómetros variarán entre 7°C y 12°C.