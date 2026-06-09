Siguen las bajas temperaturas en Santiago: ¿Cuánto frío hará este martes en la capital?

09 jun. 2026 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

Se esperan bajas temperaturas y cielos cubiertos en la Región Metropolitana para este martes 9 de junio, día previo a la jornada de lluvias que se ha pronosticado para la capital.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el avance de las horas no ayudará a atenuar el frío, ya que las máximas no superarán los 12°C en algunos sectores.

Máximas de 12°C

En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 8°C y 12°C, con un cielo cubierto durante toda la jornada, además de neblina en la mañana. En San José de Maipo se registrará una mínima de 7°C y el cielo también estará cubierto.

Para Santiago Centro, la proyección es de 8°C durante la mañana y 12°C en la tarde. Condiciones similares se anticipan en el sector poniente, con extremas de 9°C y 12°C.

En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 8°C y 13°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 9°C de mínima y una máxima de 13°C.

La Dirección Meteorológica pronosticó bajas temperaturas en Melipilla, con extremas de 9°C y 13°C, mientras que en Curacaví los termómetros variarán entre 8°C y 12°C, además de llovizna débil y neblina en la mañana.