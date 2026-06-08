Vuelven las precipitaciones a Santiago esta semana: ¿Qué día lloverá en la capital?

08 jun. 2026 - 07:46 hrs.

¿Qué pasó?

Pese a que durante esta jornada de lunes se registrará una agradable temperatura máxima de 22 °C, las precipitaciones volverán a la Región Metropolitana durante esta semana.

Así lo adelantó el periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, quien confirmó la fecha y hora en que se registrará la primera lluvia de junio.

¿Qué día de la semana lloverá en Santiago?

Según informó el especialista, las precipitaciones llegarían a Santiago durante la jornada del miércoles, acompañadas de bajas temperaturas.

El experto explicó que el martes aumentará la nubosidad en la capital con una máxima de 13 °C y que durante esa misma tarde comenzará a registrarse nieve en sectores cordilleranos producto del avance del sistema frontal.

Respecto a la capital, detalló que la lluvia aparecería durante las primeras horas de la mañana del miércoles. "Las precipitaciones deben comenzar tipo 7 u 8 de la mañana, hasta tipo 3 o 4 de la tarde", precisó. La máxima alcanzará 13 °C.

Tras la lluvia llegará una masa de aire frío

Luego del paso del sistema frontal, las temperaturas volverán a bajar en la Región Metropolitana. "Se nos viene una masa de aire frío después de la lluvia", advirtió Sepúlveda durante su informe.

Por lo mismo, para el jueves se espera una jornada más fría, con temperaturas máximas cercanas a los 16 °C en la capital y la posibilidad de heladas matinales en algunos sectores de la región. Para el viernes se mantendrá nublado con máxima de 14 °C.

¿Puede volver a llover el fin de semana?

Sepúlveda también comentó que se mantiene bajo observación un eventual nuevo episodio de precipitaciones para los próximos días. Si bien todavía no existe una confirmación definitiva, existe una probabilidad de lluvia para el próximo fin de semana en Santiago.

"Estamos monitoreando la probabilidad de precipitaciones para el próximo fin de semana, pero por ahora lo que tenemos firme es lo del miércoles", indicó.

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