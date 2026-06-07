Meteorología actualiza aviso por vientos: Rachas ahora llegarán hasta 80 km/h y la zona afectada aumenta a siete regiones
- Por Nicolás Díaz | Aton
¿Qué pasó?
Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "viento normal a moderado", el que ahora dejará rachas de hasta 80 km/h en zonas de siete regiones del país, incluida la Región Metropolitana.
Rachas de viento ahora llegarán a 80 km/h
El aviso se origina en el sistema frontal que llegará a la zona central durante la próxima semana, teniendo una vigencia entre la tarde del martes 9 y la madrugada del miércoles 10 de junio, el mismo rango en el que llovería en la RM.
Anteriormente, el aviso consideraba a sectores ubicados entre las regiones Metropolitana y del Biobío; sin embargo, con la actualización se agregaron sectores de Coquimbo y Valparaíso, sumando así un total de siete regiones.Ir a la siguiente nota
Región de Coquimbo
- Cordillera: 40-60, rachas 80 km/h (martes 9) y 40-60, rachas 80 km/h (miércoles 10).
Región de Valparaíso
- Cordillera: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).
Región Metropolitana
- Cordillera: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).
Región de O'Higgins
- Cordillera: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).
Región del Maule
- Litoral: 25-40, rachas 50 km/h (martes 9).
- Cordillera Costa: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).
- Valle: 25-40, rachas 50 km/h (martes 9) y 25-40, rachas 50 km/h (miércoles 10).
- Precordillera: 25-40, rachas 50 km/h (martes 9).
- Cordillera: 40-60, rachas 70 km/h (martes 9).
Región de Ñuble
- Litoral: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).
- Cordillera Costa: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).
- Valle: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9) y 25-40, rachas 60 km/h (miércoles 10).
- Precordillera: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9) y 25-40, rachas 60 km/h (miércoles 10).
- Cordillera: 40-60, rachas 70 km/h (martes 9) y 40-60, rachas 70 km/h (miércoles 10).
Región del Biobío
- Litoral: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).
- Cordillera Costa: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).
- Valle: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9) y 25-40, rachas 60 km/h (miércoles 10)..
- Precordillera: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9) y 25-40, rachas 60 km/h (miércoles 10).
- Cordillera: 40-60, rachas 70 km/h (martes 9) y 40-60, rachas 70 km/h (miércoles 10).
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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