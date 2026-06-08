Primer sistema frontal de la semana está a punto de impactar Santiago: Conoce cuándo dejará lluvias en la capital

08 jun. 2026 - 10:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto Meteorológico de Noruega, a través de su plataforma Yr.no —desarrollada en conjunto con la radiotelevisión pública NRK— anticipa para Santiago una semana con dos episodios de lluvia. El primero de los sistemas frontales se hará sentir con mayor intensidad el miércoles 10 de junio, mientras que el segundo llegará el sábado 13, cerrando una semana marcada por el frío y el cielo nublado.

Martes 9 de junio: Nubes y frío, sin lluvia aún

El martes 9 de junio será una jornada completamente nublada, sin precipitaciones, pero con una caída térmica significativa respecto al lunes. La máxima apenas llegará a los 12°C y la mínima se ubicará en 10°C. El cielo cubierto anticipará la llegada inminente del primer sistema frontal.

Miércoles 10: Llega el primer sistema frontal

El miércoles 10 de junio será el día más lluvioso de la primera parte de la semana. el prestigioso centro meteorológico noruego proyecta 7,1 milímetros de precipitación, con información actualizada a las 10:00 horas de este lunes, con lluvia presente desde la madrugada hasta la tarde. El pronóstico muestra lluvia en tres de las cuatro franjas del día: madrugada, mañana y tarde, aclarando recién hacia la noche. La temperatura máxima será de 13°C y la mínima de 7°C.

Jueves y viernes: Pausa entre sistemas

Tras el paso del primer sistema frontal, el jueves 11 traerá cielo nublado, pero sin lluvia, con una máxima de 15°C y una mínima de 1°C, la más baja de toda la semana. El viernes 12 se mantendrá nublado y seco, con máxima de 13°C, mínima de 10°C. Ambos días funcionarán como una ventana de pausa antes del segundo episodio lluvioso.

Imagen generada con Inteligencia Artificial

Sábado 13: Segundo sistema frontal

El sábado 13 de junio traerá el segundo episodio de lluvia de la semana, aunque de menor intensidad que el miércoles. El modelo noruego proyecta 2,6 milímetros de precipitación, con lluvia concentrada en la tarde-noche. La máxima subirá hasta los 18°C y la mínima se ubicará en 10°C.

El domingo 14 cerrará la semana con una recuperación del tiempo: sol parcial en la tarde, máxima de 20°C y una mínima de 9°C, sin precipitaciones proyectadas.