"Salir con paraguas": Alejandro Sepúlveda adelanta todo lo que debes saber sobre la lluvia de esta semana en Santiago
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La lluvia llegará este miércoles a Santiago. Así lo adelantó el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, quien llamó a “salir con paraguas” en la mañana y entregó detalles sobre el sistema frontal que afectará a la capital durante gran parte de la jornada.
¿Cuándo comenzarán las precipitaciones?
Según el pronóstico, “comenzará a llover desde las 6:00, 7:00 de la mañana, hasta más o menos las 15:00, 16:00 de la tarde del día miércoles”.
Durante ese periodo se espera la caída de entre 5 y 10 milímetros de agua, con una intensidad generalmente débil. El momento de mayor precipitación se registraría alrededor de las 10:00 de la mañana, para luego ir disminuyendo gradualmente durante la tarde.Ir a la siguiente nota
Sepúlveda destacó que se trata de una "lluvia positiva y necesaria" para la Región Metropolitana.
Hacia la tarde del miércoles, las precipitaciones irán perdiendo intensidad en Santiago, aunque se mantendrán las bajas temperaturas durante la noche.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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