"Salir con paraguas": Alejandro Sepúlveda adelanta todo lo que debes saber sobre la lluvia de esta semana en Santiago

07 jun. 2026 - 17:05 hrs.

¿Qué pasó?

La lluvia llegará este miércoles a Santiago. Así lo adelantó el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, quien llamó a “salir con paraguas” en la mañana y entregó detalles sobre el sistema frontal que afectará a la capital durante gran parte de la jornada.

¿Cuándo comenzarán las precipitaciones?

Según el pronóstico, “comenzará a llover desde las 6:00, 7:00 de la mañana, hasta más o menos las 15:00, 16:00 de la tarde del día miércoles”.

Durante ese periodo se espera la caída de entre 5 y 10 milímetros de agua, con una intensidad generalmente débil. El momento de mayor precipitación se registraría alrededor de las 10:00 de la mañana, para luego ir disminuyendo gradualmente durante la tarde.

Sepúlveda destacó que se trata de una "lluvia positiva y necesaria" para la Región Metropolitana.

Hacia la tarde del miércoles, las precipitaciones irán perdiendo intensidad en Santiago, aunque se mantendrán las bajas temperaturas durante la noche.

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