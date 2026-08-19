Viña del Mar inaugura el primer SAR de Miraflores: Servicio será capaz de atender a 109 mil vecinos

19 ag. 2026 - 15:22 hrs.

¿Qué pasó?

La comuna de Viña del Mar inauguró el primer Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de la ciudad, ubicado en el sector de Miraflores, una iniciativa que permitirá entregar atención de salud oportuna y resolutiva a cerca de 109 mil vecinos.

El nuevo centro cuenta con equipamiento para diagnóstico de primer nivel, además de cobertura de médicos y enfermeras, laboratorio, radiología, equipos terapéuticos y químico farmacéutico, con el objetivo de fortalecer la atención primaria y evitar que casos que pueden resolverse en este nivel lleguen hasta los hospitales.

La ministra de Salud, May Chomalí señaló que "este es un SAR que tiene equipos diagnósticos, equipos terapéuticos, químico farmacéutico, cosa que es realmente maravilloso. La cobertura de médicos, enfermeras, un lujo, laboratorio, radiología. Esto es lo que queremos para la atención primaria. Una atención primaria resolutiva, una atención primaria en territorio y que descongestione nuestros hospitales”.

Una derivación más rápida hacia un recinto de mayor complejidad

Al respecto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamoti, agregó que el nuevo recinto permitirá complementar la evaluación médica con herramientas de diagnóstico.

“De modo tal que ese dolor, que muchas veces solamente puede diagnosticarse a través de cierta experiencia de un profesional de la salud, hoy día puede contar además con el apoyo de una imagen que permita un diagnóstico adecuado”, dijo.

Asimismo, explicó que, en caso de ser necesaria una derivación a un recinto de mayor complejidad, esta podrá realizarse de manera más directa: “por ejemplo, en el caso de que se tenga que derivar a un sistema de urgencia del nivel secundario como el Hospital Gustavo Fricke para una cirugía, esto sea de manera directa y ese vecino no tenga que esperar horas poniendo en riesgo su vida y, por supuesto, aumentando la gravedad y el riesgo del avance de su situación”.

La inauguración del primer SAR de Viña del Mar representa así un refuerzo para la atención de urgencia en la comuna, especialmente para los habitantes de Miraflores y sectores cercanos, con una infraestructura destinada a entregar diagnósticos y tratamientos de manera más rápida y a contribuir a la descongestión de los hospitales.