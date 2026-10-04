Cyber Monday 2026: Estas son las principales marcas que tendrán ofertas online
¿Qué pasó?
El tradicional Cyber Monday comenzará en pocas horas y se realizará durante tres jornadas, reuniendo a cientos de empresas que ofrecerán promociones y descuentos exclusivos a través de sus plataformas online.
El evento comenzará a las 00:00 horas del lunes 5 de octubre y se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre. Durante este periodo, los consumidores podrán acceder a las ofertas disponibles de las empresas participantes.
Principales marcas que participarán
Retail
Si estás buscando renovar algún producto para el hogar, comprar tecnología, vestuario u otros artículos, el retail será una de las categorías que concentrará distintas alternativas durante el Cyber Monday.Ir a la siguiente nota
Entre las marcas que participarán se encuentran Ripley, Falabella, Paris e Hites, donde los consumidores podrán revisar las promociones disponibles durante las tres jornadas del evento.
Viajes
Si estás pensando en hacer una escapada, planificar las próximas vacaciones o simplemente buscar opciones para viajar, también habrá ofertas en la categoría de turismo.
Entre las empresas participantes estarán LATAM, Cocha y Viajes Falabella, por lo que quienes estén pensando en comprar pasajes, planificar un viaje o cotizar distintas alternativas podrán revisar las ofertas disponibles durante el evemto.
Entretenimiento
Para quienes estén buscando panoramas, libros o entradas para eventos, también habrá alternativas.
En esta categoría estarán Librería Contrapunto, Librería Antártica, PuntoTicket y Ticketmaster, por lo que los usuarios podrán revisar las promociones disponibles para sus próximas compras o panoramas.
Moda
Si quieres renovar tu clóset, buscar zapatillas, ropa o accesorios, también podrás revisar los descuentos que tendrán distintas marcas de moda.
Entre ellas se encuentran Adidas, Vans, Maui y Levi's, que participarán con sus respectivas ofertas online.
Mascotas
Quienes tengan perros, gatos u otras mascotas también podrán encontrar alternativas durante el Cyber Monday. Si estás pensando en ahorrar en productos para tus mascotas o reponer artículos que necesitan durante el mes, esta categoría puede ser una de las que conviene revisar.
Entre las marcas participantes aparecen SuperZoo, Tus Mascotas y Laika, que tendrán sus propias promociones durante las tres jornadas.
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