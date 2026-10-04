CyberMonday comienza este lunes: Experto entrega consejos ante el aumento de llamadas spam

04 oct. 2026 - 13:13 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes comienza una nueva edición del CyberMonday, evento que concentra una gran cantidad de ofertas y compras online, pero que también trae consigo un aumento en las llamadas spam.

La periodista de Meganoticias, Javiera Lagos, conversó sobre esta problemática con Cristóbal Castillo, Country Manager de Truecaller Chile, quien explicó que las llamadas spam comienzan a aumentar incluso durante la semana previa al evento y se intensifican durante los días del CyberMonday.

Según datos entregados por Truecaller, al comparar junio de 2026, se registró un aumento de aproximadamente 6 millones de llamadas entre la semana previa al Cyber y la semana del evento. Posteriormente, durante la semana siguiente, se registró una disminución cercana a los 2,5 millones de llamadas, considerando que las ofertas suelen extenderse algunos días.

El experto explicó que el aumento del comercio durante estas fechas también genera un mayor volumen de llamadas, lo que puede hacer que aquellas relacionadas con fraudes pasen más desapercibidas. Además, advirtió que los métodos utilizados por quienes cometen estas estafas son cada vez más elaborados.

“Con un par de información o datos tuyos ya pueden bloquear tu cuenta bancaria, pueden pedir a tu empresa de telecomunicaciones cambiar tu número hacia otra SIM para ellos poder hacer las estafas”, explicó Castillo.

Por lo mismo, el especialista recomendó tomar algunas precauciones, como utilizar aplicaciones que permitan identificar llamadas de spam o fraude antes de contestar. También llamó a no entregar información personal ni códigos recibidos por SMS o WhatsApp durante una llamada.

¿A qué hora comienza el Cyber Monday?

El evento comenzará a las 00:00 horas del lunes 5 de octubre y se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre. Esta edición también marcará los 15 años del Cyber Monday, por lo que nuevamente se espera una amplia variedad de productos y servicios disponibles durante los tres días.

Entre las marcas participantes se encuentran Falabella, Paris, Ripley, Jumbo, Lider, Tottus, Santa Isabel, Adidas, LG, Motorola, Sodimac, The North Face, Levi's, H&M, Salcobrand, Farmacias Ahumada, HP, Epson, New Balance y LEGO.

Las ofertas estarán distribuidas en distintas categorías, entre ellas, tecnología, vestuario, hogar, viajes, deportes, belleza, supermercados, mascotas y servicios, por lo que los usuarios podrán buscar productos de acuerdo con sus intereses y necesidades.

De esta manera, Cyber.cl será el punto de partida para quienes quieran revisar las ofertas del evento, conocer las marcas participantes y utilizar la nueva herramienta de búsqueda personalizada antes de ingresar directamente a las páginas de cada comercio.

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