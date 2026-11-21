21 nov. 2026 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre falleció tras recibir un disparo por parte de un sujeto que se le acercó en bicicleta y lo atacó en el Barrio Yungay del centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

Investigan homicidio en el centro de Santiago

De acuerdo a la información preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 04:00 horas en la intersección de Rafael Sotomayor con Moneda, en donde la víctima consumía alcohol junto a su primo.

Fue en ese contexto que una tercera persona se acercó en bicicleta, sacando un arma de fuego y disparándole a la víctima en la cabeza.

El hombre fue trasladado por su primo hasta el cercano Hospital San Juan de Dios, en donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

La víctima fue identificada como un hombre de nacionalidad chilena que contaba con antecedentes policiales, pero sin causas vigentes.

La Fiscalía ECOH se dirigió al sitio del suceso para desarrollar la investigación del caso en conjunto con personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

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