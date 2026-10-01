Conocido gimnasio sorprenderá en el Cyber con oferta de 60% de descuento

01 oct. 2026 - 14:42 hrs.

La primavera ya llegó y con ella también las ganas de volver a moverse. Para quienes dejaron el entrenamiento en pausa durante el invierno, octubre aparece como una buena excusa para regresar.

Sportlife se suma al Cyber Monday con una promoción que promete tentar a quienes quieren ponerse en forma. Entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre ofrecerá hasta un 60% de descuento en sus planes.

Sportlife

¿Qué contempla la oferta?

La oferta contempla membresías anuales y semestrales, además de una matrícula gratuita. La promoción estará disponible para nuevos alumnos, exalumnos y quienes quieran volver a entrenar.

La propuesta estará activa en las 44 sedes de Sportlife a nivel nacional. La membresía, además, incluye más de 50 clases grupales para variar la rutina y evitar que el entrenamiento se vuelva monótono.

Pero hay más. Los socios también podrán hacerse una evaluación InBody gratuita cada 30 días, pensada para seguir los cambios en la composición corporal durante el proceso.

“Con la primavera, muchas personas sienten que es el momento de comenzar a prepararse para el verano. Más allá de un objetivo puntual, retomar la actividad física permite recuperar hábitos, tener más energía y contribuir al bienestar físico y mental”, señala Nicolás Wailbaum, subgerente de ventas de Sportlife.

Sportlife

Modalidades de pago

La campaña también ofrece facilidades para pagar: el plan anual puede financiarse hasta en 12 cuotas y el semestral hasta en seis. Además, se puede pagar al contado con tarjeta de crédito, débito o transferencia.

Para quienes entrenan en sectores oriente y precordilleranos de Santiago, hay una promoción particular: 45% de descuento en las sedes Los Trapenses y Pie Andino.

Eso sí, habrá que apurarse. La oferta estará disponible únicamente los días 5, 6 y 7 de octubre, tanto en las sedes Sportlife como en su sitio web.

Todo sobre Cyber Monday