Cyber Monday: Las principales marcas que tendrán ofertas online

30 sept. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

El tradicional evento de comercio electrónico Cyber Monday se realizará durante tres jornadas y reunirá a cientos de empresas que ofrecerán promociones y descuentos exclusivos a través de su plataforma online.

El evento comenzará a las 00:00 horas del lunes 5 de octubre y se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre. Durante este periodo, los consumidores podrán acceder a las ofertas disponibles de las empresas participantes.

Principales marcas que participarán

Retail

Si estás buscando renovar algún producto para el hogar, comprar tecnología, vestuario u otros artículos, el retail será una de las categorías que concentrará distintas alternativas durante el Cyber Monday.

Entre las marcas que participarán se encuentran Ripley, Falabella, Paris e Hites, donde los consumidores podrán revisar las promociones disponibles durante las tres jornadas del evento.

Viajes

Si estás pensando en hacer una escapada, planificar las próximas vacaciones o simplemente buscar opciones para viajar, también habrá ofertas en la categoría de turismo.

Entre las empresas participantes estarán LATAM, Cocha y Viajes Falabella, por lo que quienes estén pensando en comprar pasajes, planificar un viaje o cotizar distintas alternativas podrán revisar las ofertas disponibles durante el Cyber Monday.

Entretenimiento

Para quienes estén buscando panoramas, libros o entradas para eventos, también habrá alternativas.

En esta categoría estarán Librería Contrapunto, Librería Antártica, PuntoTicket y Ticketmaster, por lo que los usuarios podrán revisar las promociones disponibles para sus próximas compras o panoramas.

Moda

Si quieres renovar tu clóset, buscar zapatillas, ropa o accesorios, también podrás revisar los descuentos que tendrán distintas marcas de moda durante el evento.

Entre ellas se encuentran Adidas, Vans, Maui y Levi's, que participarán con sus respectivas ofertas online.

Mascotas

Quienes tengan perros, gatos u otras mascotas también podrán encontrar alternativas durante el Cyber Monday. Si estás pensando en ahorrar en productos para tus mascotas o reponer artículos que necesitan durante el mes, esta categoría puede ser una de las que conviene revisar.

Entre las marcas participantes aparecen SuperZoo, Tus Mascotas y Laika, que tendrán sus propias promociones durante las tres jornadas.

También habrá instituciones benéficas

El Cyber Monday también contempla la participación de instituciones benéficas, permitiendo que los usuarios conozcan y apoyen distintas causas a través de su plataforma.

Entre ellas se encuentran FALP Juntos Contra el Cáncer, Fundación Nuestros Hijos y Fundación Las Rosas.

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