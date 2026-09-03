Famosa aerolínea ofrece vuelos desde los 4 dólares: Promociones están habilitadas hasta mediados de septiembre

03 sept. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Arajet, la aerolínea bandera de República Dominicana, está de fiesta en septiembre al cumplir cuatro años de operaciones en la región.

Para festejar este importante hito junto a sus usuarios, la compañía lanzó su campaña “Purple Days”, una promoción especial que permite volar a tarifas promocionales excepcionales desde tan solo 4 dólares (alrededor de $3.700 al 3 de septiembre) por trayecto (sin incluir impuestos, tasas ni cargos adicionales).

Esta oferta es una gran oportunidad para que los viajeros planifiquen con anticipación sus próximas vacaciones, escapadas de fin de semana o viajes de negocios hacia los múltiples destinos internacionales que conforman la red de rutas de la aerolínea.

Fechas de compra y periodo de vuelo

Las tarifas promocionales estarán disponibles para su compra desde hoy y hasta el 15 de septiembre de 2026.

Por su parte, el periodo habilitado para volar comprende del 14 de septiembre de 2026 al 31 de mayo de 2027, lo que brinda un amplio margen para organizar viajes a lo largo de los próximos meses.

La promoción "Purple Days" se aplica a las distintas clases tarifarias que ofrece Arajet: Basic, Classic, Comfort y Extra. El valor base no incluye impuestos ni tasas aeroportuarias, y que la disponibilidad de asientos a estas tarifas es limitada en cada vuelo.

Compromiso con la conectividad y precios accesibles

Víctor Pacheco, CEO y fundador de Arajet, expresó el entusiasmo de la empresa al alcanzar la meta: "Estamos en nuestro mes aniversario, y queremos compartir este momento con quienes han sido parte fundamental de nuestro crecimiento: nuestros pasajeros".

Con esta iniciativa, Arajet da inicio formal a las celebraciones de sus cuatro años en el mercado aeronáutico, reafirmando su compromiso de seguir expandiendo el turismo, fortaleciendo la conectividad en el continente americano y ofreciendo alternativas de transporte aéreo de bajo costo para miles de pasajeros.

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