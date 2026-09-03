Confirmado | Ley Jacinta: la nueva declaración que deberás firmar al renovar tu licencia de conducir y qué pasa si omites algo

03 sept. 2026 - 01:31 hrs.

La Ley N° 21.797, conocida públicamente como Ley Jacinta, introduce el cambio más profundo al proceso de renovación y obtención de la licencia de conducir en Chile de los últimos años. Todos los conductores del país, sin distinción de edad, deberán cumplir con nuevas exigencias médicas y firmar una declaración jurada obligatoria sobre su estado de salud.

La normativa modifica la Ley de Tránsito (N° 18.290) y otros cuerpos legales, y fue publicada en el Diario Oficial el 7 de febrero de 2026. Algunos de sus efectos son inmediatos, pero los cambios asociados a la licencia de conducir tienen una entrada en vigencia diferida sujeta a la publicación de un reglamento técnico.

Estos son los principales puntos que los conductores chilenos deben conocer.

¿Qué es la Ley Jacinta y por qué se llama así?

La ley toma su nombre de Jacinta González, una lactante que perdió la vida tras ser atropellada por un conductor de 80 años que padecía una patología oncológica en fase avanzada, condición que mermaba sus capacidades para manejar de forma segura.

El proyecto original contemplaba exigencias diferenciadas para los conductores mayores de 65 años, pero tras las observaciones del Colegio Médico y expertos que advirtieron sobre discriminación por edad, el texto definitivo eliminó todo criterio etario. La norma final aplica de manera universal a todos los conductores desde los 18 años.

¿Cuál es el nuevo requisito para renovar u obtener la licencia?

El cambio central para los conductores es la obligación de suscribir una declaración jurada al momento de solicitar la renovación o la primera licencia. En ese documento, la persona deberá atestiguar bajo juramento que no padece enfermedades que comprometan sus aptitudes físicas o psíquicas para manejar un vehículo motorizado de forma segura.

Hasta ahora, la declaración de salud se limitaba principalmente a informar el no consumo de drogas. La Ley Jacinta amplía sustancialmente ese alcance y traslada formalmente la responsabilidad de veracidad al conductor.

El catálogo específico de patologías inhabilitantes será definido por un reglamento que dictarán conjuntamente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y el Ministerio de Salud (MINSAL).

¿Qué pasa si un conductor omite o entrega información falsa?

La ley introdujo una nueva sanción específica en el catálogo de infracciones de la Ley de Tránsito. Entregar información falsa u omitir deliberadamente una patología restrictiva será considerado una infracción grave y acarreará la cancelación definitiva de la licencia de conducir como sanción accesoria obligatoria.

Se trata de una consecuencia que hasta antes de la Ley Jacinta no existía de forma expresa en la normativa vial chilena.

¿Los exámenes médicos municipales van a cambiar?

Sí. Uno de los mayores problemas del sistema anterior era la disparidad de criterios entre distintas municipalidades para los exámenes psicotécnicos. Con la nueva ley, el reglamento conjunto del MTT y el MINSAL fijará:

Protocolos clínicos obligatorios y uniformes para todas las comunas.

y uniformes para todas las comunas. Los estándares de equipamiento que deberán tener los gabinetes psicotécnicos.

que deberán tener los gabinetes psicotécnicos. Los criterios taxativos bajo los cuales corresponderá denegar la licencia o entregarla en modalidad restringida.

En los casos calificados donde la deficiencia sea leve y no invalidante, se contempla la posibilidad de otorgar licencias no profesionales restringidas.

¿Cuándo comienza a regir el nuevo requisito para la licencia de conducir?

La entrada en vigencia es diferida. Los pasos son los siguientes:

El MTT tiene un plazo de 12 meses desde la publicación de la ley (7 de febrero de 2026) para dictar el reglamento conjunto con el MINSAL. Una vez publicado el reglamento en el Diario Oficial, la ley establece un plazo adicional de 90 días para su entrada en vigencia efectiva.

Mientras eso no ocurra, las municipalidades continúan aplicando los procedimientos actuales de evaluación psicotécnica, coordinados con las normas generales de prórroga automática de licencias vigentes en el país.

¿Qué otros cambios introduce la Ley Jacinta?

Junto con las modificaciones al proceso de licencias, la ley trae reformas conexas en materia de seguros, motocicletas, tecnología vehicular y derechos laborales.

Duplicación de las coberturas del SOAP

Las indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) se duplicaron, con vigencia desde el 7 de febrero de 2026 para las nuevas pólizas:

Muerte : 600 UF (antes 300 UF).

: 600 UF (antes 300 UF). Incapacidad permanente total : 600 UF (antes 300 UF).

: 600 UF (antes 300 UF). Incapacidad permanente parcial : hasta 400 UF (antes 200 UF).

: hasta 400 UF (antes 200 UF). Gastos médicos y rehabilitación : hasta 600 UF (antes 300 UF).

: hasta 600 UF (antes 300 UF). El pago de la indemnización por muerte se debe realizar en un plazo máximo de 7 días.

Nuevas reglas para motocicletas (Clase C)

Prohibición absoluta de situar acompañantes entre el conductor y el manubrio .

. Edad mínima de 12 años para el acompañante.

para el acompañante. Obligación de apoyar los pies en reposapiés laterales.

Estas normas rigen junto con las modificaciones a la licencia, tras los 90 días de publicado el reglamento.

Cámaras y monitores en reemplazo de espejos

Vehículos de carga, transporte de pasajeros y movilización colectiva podrán reemplazar o complementar los espejos retrovisores tradicionales con cámaras y monitores.

Nuevo fuero laboral por duelo

Vigente desde el 7 de febrero de 2026, se incorpora un fuero laboral de un mes para los trabajadores que sufran la pérdida de:

Un hijo o hija .

. Su cónyuge .

. Su conviviente civil.

Durante ese periodo, el trabajador no puede ser despedido por causales del empleador.

¿Qué pasa con mi renovación de licencia mientras no rige el nuevo reglamento?

Mientras el reglamento MTT-MINSAL no sea publicado y transcurran los 90 días de vacancia legal, los conductores deben seguir renovando sus licencias bajo el procedimiento actual ante la Dirección de Tránsito de su municipalidad. Las normas de prórroga automática de licencias establecidas por la legislación sectorial siguen operando para gestionar la demanda municipal.

Para más información oficial sobre la Ley Jacinta y sus alcances, se puede visitar la sección de preguntas frecuentes en ChileAtiende o revisar el texto oficial de la Ley N° 21.797 en la Biblioteca del Congreso Nacional.