Licencia de conducir: Esto es lo que debes acreditar para obtener el documento

18 ag. 2026 - 13:00 hrs.

La Ley Jacinta incorporó nuevos requisitos de seguridad vial, relacionados con la obtención y renovación de la licencia de conducir en Chile. Las modificaciones buscan fortalecer la protección de las personas en caso de accidentes de tránsito.

La normativa fue publicada el 7 de febrero de este año y lleva su nombre en memoria de Jacinta González Schnitzer, una bebé de 5 meses que falleció en 2022 tras ser atropellada por un conductor que tenía una enfermedad grave que afectaba su capacidad para conducir.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para obtener la licencia de conducir?

Uno de los cambios establece que quienes soliciten o renueven una licencia deberán presentar una declaración jurada que acredite que no padecen una enfermedad que los inhabilite para conducir.

Esta exigencia se aplica a todos los tipos de licencia, por lo que contempla tanto documentos profesionales como no profesionales.

Además, los postulantes deberán acreditar que cuentan con las condiciones físicas y psicológicas necesarias para conducir. Esto será determinado mediante evaluaciones establecidas en el reglamento correspondiente.

El reglamento será elaborado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Salud, instituciones que definirán los criterios y evaluaciones que deberán aplicarse.

Ojo con la información entregada: proporcionar antecedentes falsos en la declaración jurada podría derivar en la suspensión o cancelación de la licencia de conducir.

¿Cuándo comienza a regir el reglamento?

Por ahora, estas nuevas exigencias todavía deben completar su proceso de implementación. Transportes tiene un plazo de 12 meses desde la publicación de la ley para dictar el reglamento.

Una vez publicado ese reglamento, las modificaciones a la Ley de Tránsito comenzarán a regir 90 días después. Por ello, el detalle de las evaluaciones y procedimientos dependerá de dicha normativa.

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