¿A qué hora podría comenzar a llover en Santiago?: Alejandro Sepúlveda entrega su pronóstico del tiempo para "semana inestable"

05 oct. 2026 - 07:27 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para Santiago y el resto del país, en una semana que estará marcada por el regreso de las precipitaciones a la capital.

Para este lunes, se espera una máxima de 17° en Santiago. Sin embargo, el comunicador recalcó que en la tarde, después de las 16:00 horas, "aparece la probabilidad de precipitaciones en la capital".

¿Cómo estará la semana en la RM?

Alejandro Sepúlveda recalcó que esta "semana será inestable en gran parte del país" y que, en algunas zonas, también aparece la probabilidad de tormentas eléctricas.

Sobre el día con más precipitaciones en Santiago, el periodista especializado en meteorología adelantó: "El día de más lluvia será mañana, martes. El miércoles y el jueves, muy inestables", para luego agregar que las lluvias pronosticadas para mañana "se manifiestan con constancia, pero tendremos algunas pausas. Los mayores acumulados hacia la cordillera".

Respecto al acumulado de milímetros (mm) de agua en la capital, el comunicador precisó que se espera un total cercano a los 50 mm.

"Miércoles y jueves, aunque veremos el sol, aparece la probabilidad de tormentas eléctricas", indicó Sepúlveda sobre el pronóstico del tiempo para esta semana, la cual será inestable.

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