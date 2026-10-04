Alerta Temprana Preventiva en la RM: Senapred advierte por tormentas eléctricas, vientos y posibles aluviones en los próximos días
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una Alerta Temprana Preventiva por el "evento meteorológico" que afectará a la Región Metropolitana desde inicios de la semana que está por comenzar.
De acuerdo al reporte del organismo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) les informó sobre la "posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes".
En tanto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió por la ocurrencia de lluvias, tormentas eléctricas y viento en todo el territorio de la RM, un evento que la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, calificó como un "temporal".Ir a la siguiente nota
Alerta Temprana Preventiva en la RM
La declaración de la alerta de Senapred se basa en los siguientes "alertamientos meteorológicos" publicados por la DMC:
- Viento normal a moderado en cordillera.
- Probables tormentas eléctricas en precordillera y cordillera.
- Precipitaciones normales a moderadas en Cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.
- Probables tormentas eléctricas en Cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.
Bajo este pronóstico, se esperan precipitaciones de entre 1 y 39 mm, nevadas de entre 30 y 60 cm, vientos de entre 25 y 60 km/h y una isoterma cero de entre 2.200 y 3.700 msnm.
Finalmente, el Sernageomin categorizó la posibilidad de remociones en masa de la siguiente forma:
- Cordillera de la Costa: Moderada.
- Valle: Moderada.
- Precordillera: Moderada.
- Cordillera: Baja.
Cabe destacar que la Alerta Temprana Preventiva en la Región Metropolitana se mantendrá "hasta que las condiciones así lo ameriten".Busca aquí el pronóstico de tu localidad
Leer más de
Notas relacionadas
- Hasta 90 mm en la RM: Meteoróloga de Megatiempo anticipa "temporal" por río atmosférico que dejerá tres días con intensas lluvias
- Meteorología emite avisos por precipitaciones y tormentas eléctricas en sectores de 5 regiones del país
- Lluvias en Santiago: Meteoróloga de Megatiempo anticipa que sistema frontal será "bien intenso" y se extendería durante 3 días