Durarán hasta 12 horas: Anuncian cortes de agua en tres comunas de la Región Metropolitana para este jueves
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Este jueves 19 de noviembre se registrarán cortes de agua programados en sectores de tres comunas de Santiago y la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red de suministro de Aguas Andinas.
Las interrupciones comenzarán durante la tarde y tendrán distintos horarios de término. En uno de los casos, la interrupción del servicio se extenderá hasta la madrugada del viernes 20 de noviembre.
¿Cuáles son las comunas afectadas por los cortes de agua?
La Florida
Desde las 15:00 horas de este miércoles 18 hasta las 00:00 de la madrugada del jueves 19 de noviembreIr a la siguiente nota
Puente Alto
Desde las 15:00 de este jueves 19 hasta las 03:00 horas del viernes 20 de noviembre
San Ramón
Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas de este jueves 19 de noviembre
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