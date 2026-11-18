Mega Investiga: Registros inéditos muestran cómo reo suplantó a Giorgio Jackson para robar el Ministerio de Desarrollo Social
18 nov. 2026 - 23:45 hrs.
Mega Investiga accedió a imágenes inéditas que revelan cómo un reo se hizo pasar por Giorgio Jackson para robar computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social en julio de 2023. Revisa aquí el reportaje con los detalles.
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