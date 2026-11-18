18 nov. 2026 - 22:19 hrs.

¿Qué pasó?

El patio central del Liceo 7 José Toribio Medina, en Ñuñoa, quedó con restos de líquido acelerante y daños en parte de sus dependencias luego del ataque protagonizado por encapuchados con overoles blancos. La situación ocurrió mientras cerca de 700 estudiantes se encontraban en el establecimiento este miércoles.

En conversación con Meganoticias Prime, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, entregó un balance de lo ocurrido, condenó la acción de los involucrados y reveló que ya tienen identificadas a tres personas del interior del recinto que habrían colaborado con los atacantes.

Sichel condenó el ataque al Liceo 7

El jefe comunal calificó a los responsables como delincuentes y sostuvo que el objetivo de la acción era incendiar el establecimiento mientras había alumnos en su interior.

"Esto no es un acto de protesta estudiantil (...), son delincuentes que quisieron quemar este colegio con niños adentro", afirmó durante la entrevista.

Sichel también explicó que, según los antecedentes que manejan, la mayoría de las personas que ingresaron al liceo provenía del exterior. Sin embargo, aseguró que hay tres individuos del propio establecimiento que habrían colaborado con el grupo y que fueron detectados a través de las cámaras de seguridad.

Respecto de los panfletos que dejaron los involucrados, el alcalde señaló que contenían mensajes contra los gobiernos y referencias a la "esclavización", aunque los calificó como poco coherentes y anárquicos.

¿Cómo quedó el establecimiento y cuándo vuelven las clases?

Meganoticias también mostró el patio central del liceo, donde se observaron vestigios de líquido acelerante utilizado en las bombas molotov. Además, una de las salas resultó afectada por el fuego, aunque Sichel precisó que se trataba de una dependencia utilizada por paradocentes y no de un espacio donde se impartieran clases.

El alcalde indicó que los atacantes no consiguieron ingresar a las salas donde estaban los estudiantes y que los daños se concentraron principalmente en el mobiliario y algunas dependencias del recinto.

Sobre el funcionamiento del establecimiento, confirmó que las clases se retomarían este jueves, a partir de las 10:00 horas, luego de las labores de limpieza y de las diligencias realizadas por personal de Carabineros. El ataque no dejó personas lesionadas ni detenidas.

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