Sichel confirma que conciertos de BTS "se mantienen" tras tormenta eléctrica: "El recinto funciona perfectamente"

13 oct. 2026 - 21:17 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, confirmó que se mantienen los conciertos de BTS en el Estadio Nacional tras las intensas precipitaciones de este martes 13 de octubre.

El jefe comunal conversó en la noche de esta jornada con la prensa para informar acerca de la situación en la comuna, luego de las inundaciones que hubo, por ejemplo, en sectores como Irarrázaval y Ñuble.

De hecho, uno de los mayores inconvenientes se vivió en el paso bajo nivel de Ñuble, llegando a avenida Vicuña Mackenna y a un costado del Metro, que quedó anegado por varios minutos.

Lo que dijo Sichel por los conciertos de BTS

Acerca de los recitales de la banda surcoreana en el Estadio Nacional, Sichel dejó en claro que "el concierto de BTS para todas las ARMY se mantiene. El recinto está funcionando perfectamente".

"Si bien el polideportivo se llovió, el informe que tenemos es que el Coliseo está bien y, por lo tanto, los conciertos se mantienen", reiteró.

Agregó que "fuimos duros e insistimos en que no se podía acampar alrededor del Estadio Nacional. Imagínense la tragedia que hubiésemos tenido si hubiera gente acampando. Pero el concierto se mantiene en normalidad".

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