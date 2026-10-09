Líder de BTS hace una especial petición a las ARMY chilenas y de Latinoamérica: "Confiamos en que lo entenderán"

09 oct. 2026 - 10:58 hrs.

Ya queda menos de una semana para que el grupo de K-pop BTS retorne a Chile tras una larga espera de casi 10 años. Los artistas volverán a presentarse en el país en el marco del exitoso World Tour ARIRANG.

La gira ha generado toda una revolución en los países que ya ha visitado, sobre todo en Latinoamérica, en donde el fervor de la fanaticada es cosa seria.

A raíz de esto, RM —el líder de la popular agrupación— les hizo una especial petición a las ARMY de esta región del planeta.

"Confiamos en que lo entenderán"

Fue a través de Weverse, la plataforma donde BTS se comunica con 37 millones de seguidores, en donde el músico relató la emoción del grupo por estar en Latinoamérica y agradeció el apoyo de su fanaticada antes de realizar su petición.

AFP

"Hola a todos en Latinoamérica, actualmente estamos en Perú. Como es nuestra primera vez en Perú, ¡estamos increíblemente emocionados y felices! Sin embargo, nuestros miembros y personal lo están pasando muy mal debido a las personas que han estado merodeando frente a nuestro hotel todo el día", explicó.

"El ruido incluso llega a nuestras habitaciones, por lo que ninguno de nosotros está durmiendo bien. Además, estamos causando grandes inconvenientes a otros huéspedes que se hospedan en el mismo hotel", señaló sobre las complicaciones que ha generado el amor que les expresa ARMY.

Tras agradecer "su cálida bienvenida y su pasión", RM advirtió que "si no podemos descansar y dormir lo suficiente, esto afectará nuestras presentaciones".

Luego de esto, lanzó una petición a todos sus fans en los próximos destinos de la gira: "Les pedimos encarecidamente que se abstengan de quedarse frente a los hoteles no solo en Lima, sino también en Chile, Brasil, Argentina y los diversos países asiáticos que visitaremos más adelante".

"Les pedimos su comprensión. Confiamos en que ARMY, los fans más maravillosos del mundo, lo entenderán y no harán tales cosas. Esperamos construir una relación más madura y orgullosa entre nosotros. Haremos lo mejor que podamos en la presentación de hoy", cerró.

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