23 nov. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast anunció este lunes que el Gobierno se preparará para rendir cuentas al país el próximo 11 de marzo, día en que se cumple un año de su gestión.

En ese sentido, indicó que desde esta jornada "comienza a correr un plazo, que son los 100 días que tiene el gobierno para llegar al 11 de marzo".

"Son 100 días donde vamos a trabajar con aún mayor intensidad en esta emergencia que aún sigue latente en Chile, que es el tema de empleo", agregó.

El mandatario explicó que el 11 de marzo "vamos a ir mostrando paso a paso los logros que se han obtenido en este año de trabajo. Estos 100 días solo vamos a redoblar nuestros esfuerzos", añadió.

"Vamos a dar cuenta de cómo ha habido un cambio radical en lo que es la calidad de vida de nuestros compatriotas", aseguró.

"No nos vamos a desenfocar de nuestro objetivo"

También dijo que como Gobierno no se desenfocarán de su objetivo "por los ruidos políticos que puedan existir".

Aunque reconoció que miran las encuestas, descartó que estas definan su actuar, "porque hay puntos de suma importancia que debemos seguir poniendo sobre la mesa".

Asimismo, señaló que "en materia de trabajo, vamos a ir acelerando aún más el tema de la ejecución de obras. Vamos a poner más fuerza en lo que es el modo empleo, que también está funcionando".

"Ustedes ya han visto lo que se ha hecho en temas de energía, la baja de las cuentas. Y esa buena noticia va a continuar, porque ya también la ministra (Ximena Rincón) ha anunciado una baja promedio del 4,3% en la baja de la luz", destacó.

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