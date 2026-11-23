23 nov. 2026 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de ayer domingo, los seis integrantes de una familia resultaron fallecidos tras protagonizar un choque a alta energía en la Ruta 5. El accidente ocurrido a la altura de Dalcahue, en la isla grande de Chiloé, dejó además a otras cinco personas lesionadas, entre estas, tres funcionarias de Carabineros.

Viaje a campeonato de cueca y una animita en la ruta

Los hechos ocurrieron a eso de las 09:00 horas en la denominada recta Butalcura, en el kilómetro 1.152 de la ruta, sector en donde, según el relato de diversas autoridades a Meganoticias, ocurren varios siniestros viales por la imprudencia de los automovilistas que aceleran por sobre lo permitido.

De hecho, el delegado presidencial provincial de Chiloé, Fernando Bórquez, y el primer video que se compartió de la tragedia dan cuenta de una animita que recuerda a alguno de estos accidentes previos.

En ese lugar, la familia de Quellón, compuesta por Francisco González (34), Vexi Núñex (35) y sus hijos de 15, 12, 5 y 3 años, perdieron la vida tras chocar de frente con otro auto y volcarse a un costado de la carretera cuando se dirigían a un campeonato de cueca en Puerto Varas, en la parte continental de la región de Los Lagos.

De forma preliminar, el capitán Felipe San Martín de Carabineros, comisario de servicio de la 2.ª Comisaría de Castro, explicó que una de las líneas investigativas es que "uno de los dos vehículos involucrados en el accidente de tránsito sobrepasa el eje de la calzada".

En el otro vehículo quedaron cinco personas lesionadas: tres funcionarias de la policía uniformada de la 1.ª Comisaría de Ancud y dos menores de edad que se dirigían a una maratón en el sector de Tenuán.

Todos ellos fueron derivados por los equipos del SAMU hasta el Hospital de Castro, en donde, según el delegado Bórquez, los dos niños estaban "en riesgo vital".

Duelo comunal en Quellón

Una vez conocida la tragedia y la identificación de las seis víctimas fatales, la Municipalidad de Quellón decretó tres días de duelo comunal, desde este lunes 23 hasta el próximo miércoles 25 de noviembre.

Además, el gobierno comunal puso a disposición el gimnasio municipal para realizar el velatorio de esta familia, a la espera de que este lunes el Servicio Médico Legal (SML) entregue los cuerpos a sus seres queridos.

En cuanto a la investigación del accidente, el Ministerio Público dispuso que sea la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quien quede a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos.

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