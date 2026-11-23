23 nov. 2026 - 08:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un turista protagonizó un arriesgado momento mientras cruzaba uno de los puentes colgantes del Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes, debido a las intensas ráfagas de viento.

El hecho quedó registrado en un video que grabó uno de sus acompañantes. En las imágenes, se ve cómo la estructura se mueve violentamente mientras la persona intenta aferrarse para no caer.

Fuertes vientos en la zona

Según explicó el periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, las rachas de viento en el sector pueden superar los 70 kilómetros por hora.

El turista dio sus primeros pasos en el puente cuando el viento todavía no era intenso. Sin embargo, justo cuando iba en la mitad del recorrido, se vio expuesto a las fuertes ráfagas, aumentando su dificultad para avanzar.

Aun así, la persona, cuya identidad se desconoce, logró mantener el equilibrio y completar el cruce.

Torres del Paine

Algunos senderistas hacen largos recorridos por el parque, por lo que evitar el paso por estas estructuras puede significar retrasos importantes en sus trayectos.

El sector del lago Grey presenta condiciones particulares debido a su geografía montañosa, que favorece el encajonamiento del viento y genera cambios meteorológicos repentinos.

Además, Torres del Paine es conocido por sus microclimas, capaces de provocar variaciones durante una misma jornada, en la que incluso pueden experimentarse las cuatro estaciones del año.