22 nov. 2026 - 18:48 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía del Bío Bío confirmó que Carabineros detuvo en flagrancia al futbolista Joaquín Montecinos durante la tarde de este domingo en Talcahuano, por presuntas ofensas a un carabinero de servicio, luego del partido entre Huachipato y Deportes Concepción.

Según el parte policial, el hecho ocurrió cuando un funcionario regulaba el tránsito en la intersección de avenida Desiderio García con calle Pisagua. En ese lugar, Montecinos le consultó si podía virar en U, ante lo que el carabinero le indicó que debía realizar la maniobra por calle Iquique.

De acuerdo con el relato del funcionario, el futbolista lo habría insultado y continuado su marcha pese a que le solicitó su licencia de conducir. Minutos después, Carabineros logró dar alcance al vehículo y concretó la detención a las 14:53 horas.

Posteriormente, Carabineros informó el procedimiento a la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la libertad de Montecinos bajo el apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal.

Esta medida implica que el futbolista debe indicar un domicilio para recibir las notificaciones de la causa y comunicar cualquier cambio, mientras la investigación continúa.