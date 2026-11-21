21 nov. 2026 - 21:36 hrs.

¿Qué pasó?

Cobreloa logró el ansiado regreso a Primera División luego de imponerse en una infartante definición a penales a San Luis y proclamarse campeón del torneo del Ascenso.

Si se le quería dar un marco especial a una final del fútbol chileno, no había mejor recinto que el estadio Santa Laura, por todo lo que representa, y que en esta ocasión definió a un nuevo integrante de la Primera División.

La curiosidad fue que tanto los loínos como los quillotanos utilizaron sus uniformes alternativos. El blanco en el caso de los Zorros del Desierto y negro los Canarios.

La movilidad de los loínos incomodó a su rival, esencialmente por la izquierda del ataque y con pelotazos profundos que los obligaron a estar plenamente concentrados en su última línea, ya que no estar atentos podría costarles caro, como sucedió a los 25' que luego de un tiro de esquina que traía un balón sin tanta fuerza, casi se le coló a Peranic y pudo ser el 1-0 para Cobreloa, que a esas alturas era más en el terreno de juego.

Los de Humberto Suazo lamentaron la lesión de Martín Carreño, que fue reemplazado por Luis Guillermo Madrigal, y sólo una acción individual de Sebastián Parada fue lo que ofreció antes del descanso el elenco canario.

En el segundo lapso se volvieron a equiparar las acciones entre los dos cuadros y San Luis lo tuvo a los 60' en una triangulación donde Madrigal se la entregó a Nicolás Muñoz, que le pegó desviado.

Fabián Pasteenes comenzó a ser otro agente de preocupación para los "naranjas", que primero tuvo una acción individual que se fue levemente fuera y luego un remate que Cristian Muga sacó desde la línea, pero esta acción fue invalidada por un fuera de juego.

Cuando el partido entró en los instantes finales, Vicente Conelli se las arregló en el área de los quillotanos y su remate se fue levemente por sobre el horizontal y a los 92' Muga también lo tuvo para Cobreloa, pero Peranic manoteó y evitó la conquista.

Para darle mayor emoción a la final, luego del empate a cero, hubo que recurrir a los penales para determinar al campeón, en una tanda extensa, que mantuvo el suspenso, y luego de 14 ejecuciones, Hugo Araya contuvo el tiro de Nicolás Muñoz y le dio el título y el ascenso a Primera a Cobreloa.