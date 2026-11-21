21 nov. 2026 - 18:25 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo confirmó la renovación del entrenador argentino Fernando Ortiz, quien continuará al mando del primer equipo por una temporada más, luego de conseguir la Liga de Primera durante este año.

El anuncio fue realizado por el club a través de sus redes sociales, donde compartió detalles de la firma del nuevo vínculo. Según ha trascendido, el acuerdo también contempla la posibilidad de extender su continuidad hasta 2028, dependiendo del cumplimiento de determinados objetivos.

"Le deseamos todo el éxito en esta nueva etapa y en los desafíos que afrontaremos juntos", publicó el cuadro albo.

Por su parte, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, le deseó éxito al entrenador en esta nueva etapa. "Toda la suerte del mundo, gracias por aguantar los momentos complicados", expresó.

Ortiz también manifestó su alegría por continuar en el club. "Me siento feliz, igualable al momento en que me contrataron", expresó el entrenador, quien además se mostró ilusionado con los nuevos desafíos que vienen por delante y destacó la importancia de trabajar en conjunto. También agradeció el respaldo de la hinchada.

Con la continuidad del entrenador confirmada, Colo Colo podrá avanzar en las negociaciones con los futbolistas que terminan contrato. Entre las principales incógnitas está el futuro del capitán y referente del equipo, Arturo Vidal.

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