Arda Güler: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

13 jun. 2026 - 19:20 hrs.

Tiene 21 años, juega en el Real Madrid y es la gran esperanza de Turquía en el Mundial 2026, torneo al que su país regresa después de 24 años de ausencia. Arda Güler nació el 25 de febrero de 2005 en Altnda, un barrio popular de Ankara, la capital turca. Es hijo de Ümit y Serap Güler, quienes lo apoyaron desde niño en su pasión por el fútbol. Creció en Ankara y comenzó su carrera en 2014 en el Gençlerbirli?i, el club de su ciudad.

Una de las curiosidades más simpáticas de su infancia es que, siendo muy niño, trabajó como recogedor de balones en el partido entre el Gençlerbirlii y el Trabzonspor, disputado el 10 de febrero de 2018. Durante esos ratos entre jugadas, el pequeño Arda aprovechaba para tocar el balón y mostrar sus habilidades, captando las miradas del público. Un año después, el Fenerbahçe lo incorporó a sus categorías inferiores. En enero de 2021, con apenas 16 años, fue promovido al primer equipo y debutó profesionalmente contra el HJK Helsinki en la Europa League. En marzo de 2022 se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Superliga de Turquía con el Fenerbahçe, a los 17 años recién cumplidos.

Su salto a Europa llegó en julio de 2023, cuando el Real Madrid activó su cláusula de rescisión por 20 millones de euros. Curiosamente, Güler le pidió al Madrid que pagara más de lo estipulado en la cláusula para que el Fenerbahçe recibiera más fondos, un gesto que habla de su lealtad al club que lo formó. Su primer año en Madrid estuvo marcado por las lesiones, pero cuando tuvo minutos, fue letal. En la Eurocopa 2024 marcó gol en su debut frente a Georgia, convirtiéndose a los 19 años en el jugador más joven en anotar en su debut en una Eurocopa, superando a Cristiano Ronaldo. En la temporada 2025-2026 se consolidó como titular en el Madrid con registros de dos dígitos en goles y asistencias.

En lo personal, Güler mantiene un perfil discreto y muy ligado a su familia y sus raíces turcas. Tiene más de 17 millones de seguidores en Instagram, donde comparte su vida deportiva y momentos cotidianos. En Turquía es tratado como un ídolo nacional, y su nombre aparece en cada conversación sobre el futuro del fútbol europeo. Llega al Mundial 2026 como el jugador más buscado de su selección y uno de los mediapuntas más creativos del planeta.

Turquía en el Mundial 2026: Grupo D, rivales y horarios para Chile

Turquía integra el Grupo D del Mundial 2026 junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia. Es el regreso de los turcos a una Copa del Mundo tras 24 años, desde su memorable campaña en Corea-Japón 2002 donde terminaron terceros. Estados Unidos, como anfitrión, será el rival más exigente del grupo. Los partidos de Turquía en horario de Chile son:

Domingo 13 de junio — Australia vs. Turquía — 01:00 horas — BC Place, Vancouver

— Australia vs. Turquía — 01:00 horas — BC Place, Vancouver Jueves 19 de junio — Turquía vs. Paraguay — 23:00 horas — Levi's Stadium, San Francisco

— Turquía vs. Paraguay — 23:00 horas — Levi's Stadium, San Francisco Jueves 26 de junio — Turquía vs. Estados Unidos — 22:00 horas — SoFi Stadium, Los Ángeles

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. Turquía llega al torneo con la ilusión de revivir el espíritu del 2002 y con Arda Güler como principal carta de presentación ante el mundo. Si el mediocampista del Real Madrid está en su mejor nivel, los turcos pueden dar más de una sorpresa.

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