Fin al sueño: O'Higgins cae por penales frente a Boca Juniors y queda eliminado de la Copa Sudamericana

30 jul. 2026 - 22:45 hrs.

En una infartante definición a penales, O'Higgins no pudo este jueves contra Boca Juniors y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. El elenco celeste desperdició dos tiros, mientras que el conjunto argentino fue más regular desde los once pasos.

Los dirigidos por Lucas Bovaglio tenían que ganar sí o sí para ir a definición a penales o pasar a la siguiente fase del torneo. Tras un gol de Francisco González a los 72 minutos, los hinchas se esperanzaron con una posible clasificación.

Triunfo de O'Higgins pero eliminación por penales

El Xeneize no pudo encontrar el empate y el marcador global terminó 1 a 1. Así fue como ambos equipos fueron a la tanda de penales, donde Boca fue superior gracias a la actuación de su arquero.

Con este resultado, se terminó la travesía internacional del elenco de la sexta región, por lo que ahora tendrá que enfocarse en el Torneo Nacional y la Copa Chile.

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El próximo desafío de O'Higgins es este domingo 2 de agosto contra La Serena, en condición de visita, y deberá rescatar un triunfo sí o sí para meterse en zona de copas internacionales.

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