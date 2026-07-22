¿Cuándo juega O'Higgins vs. Boca Juniors? Horario en Chile del partido por Copa Sudamericana

22 jul. 2026 - 15:31 hrs.

O'Higgins enfrentará este jueves 23 de julio a Boca Juniors por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro comenzará a las 20:30 horas de Chile y se disputará en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

El conjunto rancagüino buscará obtener un resultado favorable como visitante para llegar con opciones a la revancha, programada para una semana después en el estadio Codelco El Teniente.

¿A qué hora juega O'Higgins vs. Boca Juniors?

El partido entre Boca Juniors y O'Higgins se jugará este jueves 23 de julio, a las 20:30 horas de Chile. En Argentina, el compromiso comenzará a las 21:30 horas.

El encuentro corresponde a la ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo que gane la serie avanzará a la siguiente ronda, donde enfrentará al paraguayo Recoleta FC.

Cuándo se juega la revancha entre O'Higgins y Boca

El partido de vuelta se disputará el jueves 30 de julio, a las 20:30 horas de Chile, en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

De esta manera, O'Higgins tendrá la posibilidad de cerrar la llave como local y ante sus hinchas, luego de comenzar la eliminatoria en uno de los escenarios más exigentes del continente.

Boca busca recuperarse tras quedar fuera de la Libertadores

Boca Juniors llega a la Copa Sudamericana después de finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, detrás de Universidad Católica y Cruzeiro.

La eliminación provocó la salida del entrenador Claudio Úbeda y el regreso de Rodolfo Arruabarrena, quien inició su segunda etapa al mando del conjunto xeneize.

Una de las principales novedades en Boca es la incorporación de Leandro Paredes, quien regresó a los entrenamientos después de disputar con Argentina la final del Mundial 2026. El mediocampista quedó disponible para la serie, aunque su presencia dependerá de la decisión del cuerpo técnico.

Cómo llega O'Higgins al partido con Boca

O'Higgins accedió a esta instancia luego de finalizar segundo en su grupo de la Copa Sudamericana, por detrás de São Paulo y por encima de Millonarios y Boston River.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio podría contar con el defensor argentino Tomás Avilés, recientemente incorporado a préstamo desde el Inter Miami de la MLS.

La programación de la llave quedó establecida de la siguiente manera:

Jueves 23 de julio — Boca Juniors vs. O'Higgins — 20:30 horas de Chile — Estadio La Bombonera, Buenos Aires

— Boca Juniors vs. O'Higgins — 20:30 horas de Chile — Estadio La Bombonera, Buenos Aires Jueves 30 de julio — O'Higgins vs. Boca Juniors — 20:30 horas de Chile — Estadio Codelco El Teniente, Rancagua

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