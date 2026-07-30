Mineduc suspende clases en cuatro regiones para este viernes 31 de julio: Revisa las comunas afectadas

30 jul. 2026 - 22:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases para este viernes 31 de julio en establecimientos de cuatro regiones del país, debido a los efectos del sistema frontal que afecta al país.

En total, serán 58 comunas las que no tendrán actividades escolares durante la jornada.

Además, a través de sus redes sociales, el Ministerio indicó que "la medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media".

¿Dónde se suspenden las clases?

En la región de Atacama, la suspensión se aplicará únicamente en tres comunas de la provincia de Huasco: Freirina, Alto del Carmen y Huasco. En tanto, en Aysén la interrupción de clases solo será para la comuna de Coyhaique.

En Ñuble, la medida abarca las 21 comunas de la región. Lo mismo ocurrirá en el Biobío, donde las 33 comunas suspenderán sus actividades escolares.

Regiones y comunas afectadas

Tras la decisión, las clases estarán suspendidas este viernes en las siguientes zonas:

Región de Atacama : Huasco, Freirina y Alto del Carmen.

: Huasco, Freirina y Alto del Carmen. Región de Ñuble : Las 21 comunas de la región.

: Las 21 comunas de la región. Región del Biobío : Las 33 comunas de la región.

: Las 33 comunas de la región. Región de Aysén: Comuna de Coyhaique.