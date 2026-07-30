Estudiante de 16 años muere apuñalado por otro alumno afuera de su colegio en San Bernardo

30 jul. 2026 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves se confirmóel fallecimiento de un estudiante de 16 años en San Bernardo, en medio de una riña con otro alumno en las afueras del establecimiento educacional donde ambos asisten.

Según información policial, el menor presentaba una herida cortopunzante en la zona torácica cuando llegó al Hospital Parroquial, lugar dónde falleció a causa de su lesión.

Antecedentes del fallecimiento del menor

Tras el incidente, fue trasladado de manera inmediata por el inspector del establecimiento en un vehículo particular hacia el centro asistencial, don se confirmó su fallecimiento.

Se instruyó la llegada de LABOCAR y OS9 de Carabineros para realizar las diligencias que permitan esclarecer la dinámica del hecho.