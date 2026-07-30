Juan Pablo Rodríguez responde tras nuevo resultado positivo: "No soy consumidor de la sustancia señalada en el informe "

30 jul. 2026 - 19:06 hrs.

¿Qué pasó?

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, respondió públicamente luego de que el Laboratorio Corthorn Health, encargado del análisis de su test de drogas, informara que la misma muestra arrojó un resultado positivo en dos oportunidades.

A través de una publicación en su cuenta de X, la exautoridad rechazó lo informado por el laboratorio y aseguró que no consume drogas.

Su renuncia se produjo tras dar positivo en un test de drogas, motivo por el cual el Presidente de la República, José Antonio Kast, le solicitó la renuncia, la que se hizo efectiva durante el jueves pasado.

La respuesta de Rodríguez

Ante la declaración del Laboratorio Corthorn Health, que transgrede todo protocolo sobre tratamiento de datos sensible, estoy obligado desmentirlo a través de este comunicado y de adjuntar carta enviada al laboratorio.



No consumo drogas y confío que la verdad prevalecerá. pic.twitter.com/XCbudXKiY0 — Juan Pablo Rodríguez O. (@jprodriguezoyar) July 30, 2026

Tras conocerse el doble positivo, durante la tarde de este jueves Rodríguez publicó un comunicado en X, indicando que el mismo 27 de julio solicitó un informe cuantitativo del examen: "Me fue negado", declaró.

Ante eso, agregó: "En cambio, se me entregó un segundo informe, que corrige el primero, con una comunicación que señala que el resultado del examen del 12 de junio no me atribuye la condición de consumidor de drogas".

Asismo, acompañó su declaración con un mensaje que decía: "Ante la declaración del Laboratorio Corthorn Health, que transgrede todo protocolo sobre tratamiento de datos sensible, estoy obligado a desmentirlo a través de este comunicado y de adjuntar carta enviada al laboratorio". Y reiteró: "No consumo drogas y confío que la verdad prevalecerá".

En la carta a la que se refiere, Rodríguez indicó:

"1. No soy consumidor de la sustancia señalada en el informe ni de ninguna otra sustancia estupefaciente o sicotrópica ilegal, y rechazo el resultado en todas sus partes. 2. El informe reporta únicamente la sustancia madre. Su tabla de resultados la identifica nominativamente, en fila propia, y su tabla de metodologías le asigna un límite de 300 ng/g (distinto al consenso internacional de 500 ng/g)."

Laboratorio confirmó segundo resultado

El Laboratorio Corthorn Health, designado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), señaló que el pasado 27 de julio el exsubsecretario solicitó que la contramuestra fuera enviada a un laboratorio distinto, en vez de ser analizada por el recinto.

Además, indicó que, de acuerdo con las bases de licitación de Senda, cuando existe un resultado positivo, no concluyente o impugnado, la persona examinada puede solicitar el análisis de la contramuestra.

Sin embargo, precisó que ese procedimiento debe realizarse conforme a las condiciones y plazos establecidos, sin que puedan modificarse de forma unilateral el laboratorio encargado, la metodología o el proceso definido.