Falabella se expande y llega por primera vez a una ciudad del sur del país: ¿Dónde estará la nueva sucursal?

30 jul. 2026 - 18:09 hrs.

Falabella concretó la apertura de su primera tienda en la comuna de Angol, en la región de La Araucanía, marcando un nuevo hito en su proceso de expansión en el sur del país.

La nueva sucursal corresponde a la tienda número 46 de la compañía en Chile y es la primera de tres aperturas previstas para este año en la zona sur.

El nuevo establecimiento está ubicado en Lautaro 447, a pasos de la Plaza de Armas de Angol, y cuenta con una superficie aproximada de 1.800 metros cuadrados. Su propuesta comercial está enfocada principalmente en vestuario para mujer, hombre e infantil, además de categorías como calzado y telefonía.

Primera tienda de Falabella en Angol

La compañía señaló que la llegada a Angol busca acercar su oferta a una ciudad donde hasta ahora no contaba con presencia física. Asimismo, informó que la nueva tienda permitirá acceder al catálogo completo de falabella.com mediante el servicio de retiro en tienda Click & Collect, integrando la experiencia presencial con la compra digital.

La apertura también contempla la creación de más de 40 puestos de trabajo, conformando un equipo integrado mayoritariamente por personas de Angol y comunas cercanas. Según indicó la empresa, esta iniciativa busca contribuir al desarrollo económico y comercial de la zona.

Se incorpora un colegio al programa Haciendo Escuela

Junto con la inauguración de la tienda, Falabella anunció que el Colegio María Sylvester Rasch se incorporará al programa Haciendo Escuela, iniciativa que la empresa desarrolla desde hace 57 años para apoyar el aprendizaje y el desarrollo integral de estudiantes mediante el trabajo conjunto entre las comunidades educativas y colaboradores de la compañía.

La apertura de Angol corresponde a la primera de tres nuevas tiendas que Falabella tiene contempladas para este año en el sur del país. Las próximas inauguraciones se realizarán en Linares y Coyhaique, de acuerdo con lo informado por la empresa.

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