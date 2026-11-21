21 nov. 2026 - 17:22 hrs.

¿Y si tienes un bono del Estado esperando por ti y todavía no lo sabes? Aunque muchas personas reciben sus beneficios mensualmente, también existen aportes que pueden quedar pendientes de retiro.

Para salir de la duda, no necesitas acudir de inmediato a una oficina. Hay plataformas oficiales que permiten consultar con tu RUT si tienes dinero disponible.

La consulta considera distintos aportes, como la Pensión Garantizada Universal (PGU), Asignación Familiar, Subsidio Familiar (SUF) y Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo), entre otros.

Así puedes revisar si tienes beneficios sin cobrar

Para hacer la consulta, el primer paso es ingresar al sitio web de ChileAtiende, donde está disponible el trámite de pagos por cobrar del Instituto de Previsión Social (IPS).

Una vez dentro, se debe ingresar el RUT y la fecha de nacimiento de la persona beneficiaria para comprobar si registra dinero pendiente de retiro.

Si el sistema arroja pagos sin cobrar, podrás conocer más detalles sobre ellos y revisar las alternativas disponibles para recibirlos. Para gestionar algunas de estas opciones se requiere ClaveÚnica.

Modalidades de pago

Entre las modalidades de pago disponibles se encuentran la transferencia a una cuenta bancaria y el retiro presencial en sucursales de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes.

Quienes prefieran hacer la consulta presencialmente también pueden acudir a una sucursal de ChileAtiende, llevando su cédula de identidad.

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