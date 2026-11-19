19 nov. 2026 - 09:15 hrs.

Nuevos antecedentes se conocieron sobre el estado de salud de la persona que resultó afectada en el accidente de tránsito protagonizado por Leandro Hernández, delantero de Colo Colo, quien conducía en estado de ebriedad en la comuna de Providencia.

A varios días del hecho, el abogado de la víctima, Braulio Jatar Alonso, entregó nuevos detalles sobre las lesiones que sufrió su representado y reveló que tuvo que regresar al hospital de urgencia, apenas cuatro días después de haber recibido el alta médica.

La información fue compartida por el propio profesional a través de sus redes sociales, donde publicó una actualización del caso y detalló la gravedad de las lesiones.

“Diez costillas fracturadas, el omóplato izquierdo fracturado y la parte inferior del pulmón izquierdo casi completamente colapsada. Cuatro días después del alta, nuestro representado tuvo que volver al hospital para una nueva evaluación”, señaló en la publicación.

En el mismo mensaje, el abogado enfatizó que la recuperación de su representado es la prioridad y aseguró que continuarán buscando que se esclarezcan las circunstancias del accidente: “Su recuperación es la prioridad. Seguiremos exigiendo que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades”, agregó.

Abogado cuestionó a Colo Colo por falta de contacto con la víctima

Junto con revelar la compleja situación médica de su representado, Braulio Jatar Alonso también apuntó contra Colo Colo, asegurando que, hasta el momento de su visita, nadie del club se había comunicado para conocer su estado de salud o brindarle algún tipo de ayuda.

“A la hora en que lo visité, no había sido contactado por ninguna autoridad de Colo Colo por su estado de salud ni si requería alguna ayuda. Tampoco el jugador”, afirmó.

El abogado también manifestó su molestia por las declaraciones que han surgido desde el entorno del equipo, particularmente por las referencias al daño que sufrió el vehículo que conducía Leandro Hernández durante el accidente.

En esa línea, cuestionó que se haya puesto atención en la reparación del automóvil, mientras la víctima continúa enfrentando las consecuencias físicas del choque.

“Hemos visto videos de autoridades de Colo Colo hablando del resarcimiento del vehículo (de Leandro Hernández), que es propiedad de un patrocinante, y al propio jugador recibiendo medalla de reconocimiento. Aspiramos a que estas instituciones deportivas den ejemplo, y no se hace cuando no se asumen las responsabilidades”, sostuvo.

Abogado lanzó advertencia tras accidente de Leandro Hernández

Finalmente, el representante de la víctima adelantó que buscarán llevar el caso hasta las últimas consecuencias y aseguró que, si bien recibió un llamado del abogado del futbolista, la situación también involucra la dignidad de su representado.

“Vamos a llevar esto a las autoridades y hasta sus últimas consecuencias. He recibido llamada del abogado que representa al jugador y estamos dispuestos a conversar, pero esto pasa por la dignidad”, expresó.

En ese sentido, agregó: “Hasta ahora, el maltrato a la dignidad de nuestro representado nos obliga a tomar nota”.

Cabe recordar que, tras la audiencia por el accidente de tránsito, Leandro Hernández quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Además, se determinó la suspensión de su licencia de conducir.