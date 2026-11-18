18 nov. 2026 - 21:18 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, entregó nuevos detalles del proyecto para construir un nuevo estadio para el club, una iniciativa que, según aseguró, continúa avanzando y contempla una capacidad para 60 mil espectadores.

El dirigente reveló en conversación exclusiva con Mega que la inversión necesaria para concretar la obra rondaría los 150 millones de dólares, aunque reconoció que todavía se encuentran en una etapa inicial de conversaciones con empresas y ejecutivos que podrían participar en el proyecto.

Aníbal Mosa entrega detalles del nuevo estadio de Colo Colo

Mosa reveló que han sostenido acercamientos con algunas empresas para impulsar la iniciativa, pero que por ahora prefieren mantener las conversaciones bajo reserva.

"Está avanzando. Hemos tenido varias conversaciones y acercamientos. No lo hemos querido hacer público ni nada porque todavía estamos en una etapa donde tenemos que pavimentar este camino. Y a las empresas no les interesa que se sepa todavía ni a los ejecutivos", explicó.

Pese a que evitó comprometer una fecha para el inicio de las obras, el presidente de Blanco y Negro afirmó que concretar el nuevo recinto es uno de los principales objetivos de su administración.

"Yo sí le puedo decir a los colocolinos que uno de los objetivos de esta administración y mío en lo personal es sacar el estadio nuevo de Colo Colo como sea", sostuvo.

En búsqueda del naming right

"Colo Colo es una marca que llama la atención. Entonces, decirles a los colocolinos que es un proyecto muy grande, no son pocas lucas, pero dentro de los objetivos de este presidente está hacer la Ruca nueva", confirmó.

Respecto de los plazos, Mosa indicó que no quiere comprometerse con una fecha específica, pero espera que la iniciativa avance en el mediano plazo Sobre su costo, estimó que la inversión será de aproximadamente 150 millones de dólares, e incluso podría superar esa cifra.

También aseguró que están mirando a empresas especializadas en naming rights y estudios de arquitectura de primer nivel, mencionando como referencias a los responsables de recintos como Wembley y el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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