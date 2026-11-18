18 nov. 2026 - 19:01 hrs.

¿Qué pasó?

La región del Biobío fue confirmada oficialmente como sede de los XIV Juegos Suramericanos (Odesur) 2030, luego de que este miércoles el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) aprobara su postulación para albergar el evento deportivo.

La zona era la única candidata para organizar la competencia, pero todavía debía recibir el visto bueno de las autoridades deportivas. Con esta decisión, Chile tendrá por tercera vez los Juegos Suramericanos y, por primera vez, se realizarán fuera de Santiago.

Biobío albergará los Juegos Odesur 2030

El presidente de Odesur, Mario Moccia, confirmó la decisión y destacó la evaluación favorable que recibió la propuesta presentada por las autoridades regionales.

"Fue muy buena la presentación en todos los sentidos (...) ha sido respaldada por la comisión de evaluación que ha tenido una opinión favorable con conceptos a favor de la postulación. Hemos tenido un debate en el Comité Ejecutivo de Odesur y hemos tomado la decisión de asignar la sede de los próximos Juegos Suramericanos a Biobío", expresó.

"Los quiero felicitar, de verdad estamos muy contentos de que ustedes realicen los próximos juegos. Los vamos a poner a trabajar de forma inmediata", agregó.

Por su parte, el gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, celebró el anuncio con un breve mensaje: "Somos sede de los Juegos Suramericanos 2030".

La tercera vez que Chile organiza los Juegos Suramericanos

Con esta designación, Chile albergará por tercera vez los Juegos Odesur, después de las ediciones realizadas en Santiago en 1986 y 2014.

Según lo adelantado por el gobernador Sergio Giacaman, el proyecto contempla una inversión estimada de entre 60 y 70 millones de dólares. Entre las obras proyectadas se encuentran una Villa Suramericana, un recinto multipropósito y la construcción de un velódromo y un patinódromo.

La organización del evento contempla la participación de 15 países en 36 disciplinas deportivas. Entre los recintos considerados para recibir las competencias se encuentran el Estadio Ester Roa Rebolledo, el Coliseo La Tortuga de Talcahuano, el CENDYR Náutico y el Club Deportivo Alemán.

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