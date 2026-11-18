18 nov. 2026 - 19:00 hrs.

La naturaleza aún guarda sorpresas. En plena selva amazónica, dos especies de monos aulladores han permanecido ocultas para la ciencia hasta ahora, y una colección científica de Baviera ha sido clave para sacarlas a la luz.

Un equipo internacional de investigadores las ha identificado mediante análisis genéticos. En el trabajo participó Anneke van Heteren, de las Colecciones Estatales de Ciencias Naturales de Baviera, institución que dio a conocer el hallazgo en Múnich.

El estudio, publicado en la revista científica Communications Biology, concluye que la selva tropical más grande del mundo alberga una biodiversidad todavía mayor de lo que se creía.

Dos nuevas especies de monos aulladores

Según la información facilitada, los investigadores de la Universidad de Salford (Reino Unido) analizaron, en colaboración con socios internacionales, los genomas de once especies de monos aulladores de América Central y del Sur.

Las nuevas especies identificadas son el mono aullador de Pantepui (Alouatta iroi), que habita en el norte de la región amazónica de Brasil, Guyana y Venezuela, y el mono aullador de Mato Grosso (Alouatta matogrossensis), presente en la Amazonía brasileña, al sur del curso inferior del río Amazonas.

La evolución de los primates, al detalle

Los científicos combinaron sus análisis genómicos con datos procedentes de ejemplares conservados en colecciones científicas, entre ellas algunas de Baviera. Gracias a ello, lograron reconstruir la historia evolutiva más completa hasta la fecha de los monos aulladores, originarios de América Central y del Sur. El análisis reveló además que lo que hasta ahora se consideraba una sola especie reunía en realidad linajes evolutivos distintos.

Los resultados llegan 85 años después de la descripción, en 1941, de la que hasta entonces había sido la última especie de mono aullador identificada. Estos hallazgos contribuyen a comprender cómo evolucionó este género de primates y cómo se extendió por la región amazónica.

Los ríos de la Amazonía, barreras naturales

Los investigadores descubrieron que grandes ríos, como el Amazonas, el río Branco y el río Xingú, han actuado durante millones de años como barreras naturales. Estas barreras impidieron que las distintas poblaciones se mezclaran, favoreciendo así la aparición de nuevas especies.

Las barreras geográficas desempeñaron, por tanto, un papel fundamental en el desarrollo de la enorme biodiversidad de la región. Según los datos facilitados, desde el año 2000 se han descubierto 26 nuevas especies en la Amazonía.

Especies en riesgo de extinción

El estudio identificó además varias poblaciones que podrían correr un riesgo importante de extinción, entre ellas especies recién reconocidas que nunca habían sido evaluadas desde el punto de vista de su conservación.

Es el caso del mono aullador de Mato Grosso, cuyo hábitat, en el sur de la Amazonía, es una de las regiones del planeta que más rápido pierden selva, sobre todo por el avance de los cultivos.

Jean Boubli, de la Universidad de Salford, señaló que el hallazgo llega en un momento crítico, con la deforestación y el cambio climático amenazando a muchas especies antes de que la ciencia las conozca. Los investigadores esperan que los resultados ayuden a priorizar la protección de las poblaciones más vulnerables.

Anneke van Heteren, coautora del estudio, declaró: "Nuestro trabajo demuestra una vez más la importancia de las grandes colecciones científicas para evaluar el estado actual de la vida en nuestro planeta. La vida en la Tierra está en constante transformación, y las colecciones nos ayudan a detectar y comprender estos cambios".