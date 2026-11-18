18 nov. 2026 - 16:30 hrs.

Gobiernos de todo el mundo dieron la voz de alarma el miércoles ante una vulnerabilidad crítica en el popular lenguaje de programación Java, la cual podría permitir a los piratas informáticos acceder a sistemas computacionales; se trata del incidente cibernético de mayor repercusión registrado en las últimas semanas.

Una empresa tecnológica estadounidense, que el mes pasado detectó un fallo de ciberseguridad en otro lenguaje de programación, PHP, informó el miércoles que había descubierto el error en las funciones de gestión de memoria de Java.

La vulnerabilidad podría permitir a los atacantes ejecutar código de forma remota o provocar el colapso de los sistemas.

Autoridades de Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania y el Reino Unido, junto con la compañía china Tencent, instaron a empresas y organizaciones a aplicar un parche para corregir la vulnerabilidad; por su parte, la agencia de ciberseguridad de los Países Bajos señaló que se encuentra investigando el asunto.

La preocupación fue especialmente intensa en Corea del Sur, donde el uso de Java está muy extendido. La oficina presidencial celebró el martes una reunión de emergencia con diversos organismos gubernamentales para analizar medidas preventivas frente a esta amenaza, según informó la agencia de noticias Yonhap.

Java, presente en sistemas críticos de todo el mundo

Java, disponible tanto a través de Oracle como mediante kits de desarrollo de código abierto, es uno de los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial. Se emplea en sistemas de información críticos que abarcan desde agencias gubernamentales, el sector corporativo e instituciones financieras hasta el ámbito militar. Por eso, una vulnerabilidad de este tipo no solo preocupa a los especialistas en informática: también plantea riesgos para servicios de los que dependen millones de personas.

La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras de Estados Unidos (CISA) indicó en un comunicado que la vulnerabilidad requiere la aplicación inmediata de un parche. No obstante, no vinculó este fallo con ninguna de las interrupciones de servicio registradas recientemente.

Tencent Cloud, la división de computación en la nube de la tecnológica china Tencent, advirtió el miércoles a sus clientes que la vulnerabilidad en el kit de código abierto, denominada "Java4Shell", podría permitir que atacantes sin autenticación roben información confidencial o tomen el control de los servidores afectados.

Las agencias de ciberseguridad de Alemania y los Países Bajos señalaron que, hasta el momento, no se tiene constancia de ataques exitosos que hayan explotado esta vulnerabilidad. Por su parte, la agencia británica de ciberseguridad instó a empresas y organizaciones a mantener sus sistemas actualizados "durante este periodo sin precedentes".

No fue posible obtener comentarios inmediatos por parte de Oracle; sin embargo, la compañía publicó el 17 de noviembre una actualización de su kit de desarrollo de Java (Java Development Kit) que incluye la corrección de este fallo.

Estas advertencias surgen en un contexto marcado por diversas interrupciones tecnológicas importantes, incluida una que afectó el martes a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aunque, hasta ahora, ni las autoridades ni las empresas han establecido una relación entre estos sucesos y la vulnerabilidad en Java.

Apple informó el martes que estaba trabajando para restablecer sus sistemas después de que una actualización interna provocara una interrupción que afectó a servicios para los clientes, incluidos iCloud y Apple Pay. La compañía aclaró que el problema no fue causado por un ciberataque.

La IA facilita la labor de los hackers

Las preocupaciones en torno a la ciberseguridad se han intensificado este año, a medida que los rápidos avances en inteligencia artificial (IA) proporcionan herramientas cada vez más potentes tanto a los atacantes como a los defensores; al mismo tiempo, una serie de fallos tecnológicos en los últimos días ha puesto de relieve la fragilidad de los sistemas críticos.

La carrera entre los atacantes y quienes protegen los sistemas informáticos se acelera. La IA puede hacer que para los hackers sea más rápido y sencillo identificar y explotar debilidades, lo que reduce el margen de tiempo del que disponen las empresas para aplicar parches a las vulnerabilidades: un plazo que antes podía ser de días, ahora podría reducirse a horas o incluso minutos.

El mes pasado, gobiernos y empresas de todo el mundo desconectaron sus sitios web por precaución, mientras los administradores se apresuraban a proteger los sistemas que utilizaban software PHP tras revelarse una vulnerabilidad.

Las empresas de ciberseguridad detectan con frecuencia casos en los que los hackers emplean la IA para lanzar múltiples intrusiones de forma simultánea.

Las compañías también están utilizando la IA para analizar sus propios sistemas en busca de vulnerabilidades y se apresuran a corregir los fallos que encuentran; un proceso que, según Karolis Kaciulis, ingeniero jefe de sistemas de Surfshark, conlleva sus propios riesgos.

"Aplicar tantos parches y con tanta rapidez hace que los sistemas sean menos estables", señaló.

La oleada de fallos tecnológicos de la última semana ha abarcado desde interrupciones en diversos servicios de Microsoft, incluido el correo electrónico, hasta la paralización del tráfico aéreo en Estados Unidos durante cuatro horas y media, pasando por un problema de software en JPMorgan Chase que afectó a algunos servicios bancarios.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha restado importancia a la posibilidad de un problema más generalizado. El secretario de Estado, Marco Rubio, quien también ejerce como asesor de seguridad nacional, reconoció que los incidentes resultan "inquietantes", pero añadió que no guardan relación alguna entre sí.