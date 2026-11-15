Marina francesa intercepta en el Atlántico un semisumergible cargado con toneladas de cocaína
- Por Cristian Reyes | AFP
¿Qué pasó?
La Marina francesa interceptó, en el océano Atlántico, un semisumergible cargado con varias toneladas de cocaína, anunciaron este domingo las autoridades galas.
Cuando la fragata de la Marina se acercó a la nave, que navegaba sin bandera, tres personas a bordo se arrojaron al agua.
"El equipo de inspección pudo subir a cubierta y extraer a un cuarto tripulante que antes tuvo tiempo de hundir el aparato, el cual se fue a pique en menos de tres minutos", se indicó en un comunicado conjunto entre el Ministerio francés de Defensa y la prefectura de Martinica (Antillas francesas).Ir a la siguiente nota
Los cuatro sospechosos fueron detenidos y, posteriormente, se recuperaron fardos de cocaína "por un peso total de 146 kilos".
"El resto de la mercancía, varias toneladas, se hundió con el semisumergible", una "embarcación artesanal o semiartesanal diseñada para navegar al ras del agua", detalló el comunicado.
La operación, calificada de "inédita" para la Marina francesa, se llevó a cabo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el apoyo de su helicóptero embarcado y de un avión estadounidense de patrulla marítima bajo control operativo de la agencia interinstitucional antidrogas de Estados Unidos.
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