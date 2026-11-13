Tendrá 27 kilómetros y estará en Noruega: Así será el túnel submarino más largo y profundo del mundo

13 nov. 2026 - 15:45 hrs.

¿Qué pasó?

Noruega avanza en la construcción de una de las obras de ingeniería más ambiciosas del mundo: un túnel vial submarino de 27 kilómetros que atravesará el subsuelo marino de su costa oeste y alcanzará los 392 metros bajo el nivel del mar.

De acuerdo con Infobae, el proyecto denominado Rogfast, busca reemplazar varios trayectos en ferry y mejorar la conexión entre distintas ciudades. Su inauguración está prevista para 2033 y, una vez terminado, se convertirá en el túnel carretero submarino más largo y profundo del mundo.

La infraestructura se construye en la región de Rogaland, en el suroeste del país, y contempla una inversión cercana a los 25.000 millones de coronas noruegas, equivalentes a unos 2.400 millones de dólares.

¿Qué ciudades conectará el túnel submarino?

Rogfast forma parte de un plan para transformar la carretera costera E39 en un corredor continuo, sin necesidad de utilizar transbordadores.

Actualmente, recorrer sus 1.100 kilómetros entre Trondheim y Kristiansand requiere unas 21 horas de conducción e incluye siete cruces en ferry. El objetivo es reemplazar esos trayectos por puentes y túneles para reducir a la mitad el tiempo de viaje, aunque el plan completo no estaría terminado antes de 2050.

En particular, Rogfast permitirá mejorar la conexión entre Stavanger y Haugesund. Además, eliminar los ferris permitirá ahorrar aproximadamente 40 minutos en el viaje entre Bergen y Stavanger.

Así será la infraestructura bajo el mar

El diseño contempla dos tubos independientes, cada uno con dos carriles para vehículos, conectados mediante pasos transversales que servirán como rutas de evacuación y permitirán responder ante emergencias.

Una de sus características más llamativas será una doble rotonda subterránea situada a 260 metros de profundidad. Desde allí partirá un ramal hacia la isla de Kvitsøy, cuyos habitantes podrán conectarse directamente con el nuevo corredor vial.

Las obras comenzaron en enero de 2018, pero fueron suspendidas a fines de 2019 por proyecciones de sobrecostos. Tras una reestructuración, los trabajos se reanudaron a fines de 2021.

Actualmente, la excavación avanza desde ambos extremos y los equipos deberán encontrarse en el centro con un margen de error máximo de cinco centímetros. Para lograrlo utilizan escáneres láser capaces de registrar dos millones de puntos de información por segundo.

Skanska

Filtraciones de agua y sistemas de seguridad

Uno de los principales desafíos de la construcción son las filtraciones de agua salada. Anne Brit Moen, responsable del proyecto, explicó que se detectaron importantes ingresos de agua cuando la excavación alcanzó los 300 metros bajo el nivel del mar.

La empresa trabaja en perfeccionar los métodos de sellado de la roca para garantizar condiciones seguras hasta alcanzar la profundidad proyectada.

El túnel también contará con ventilación longitudinal, cámaras, radares y alertas en tiempo real para detectar averías, congestiones y otros incidentes. Los pasos entre ambos tubos permitirán evacuar a las personas en caso de emergencia.